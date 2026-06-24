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A falta de contabilizar poco más de 30 mil votos (cuando la distancia que le lleva a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú es de más de 44 mil votos), la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, remarcó que su primer Gabinete Ministerial tendrá “una convocatoria amplia, abierta plural, pero sobre todo con experiencia”.
A falta de contabilizar poco más de 30 mil votos (cuando la distancia que le lleva a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú es de más de 44 mil votos), la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, remarcó que su primer Gabinete Ministerial tendrá “una convocatoria amplia, abierta plural, pero sobre todo con experiencia”.
En una conferencia de prensa- flaqueada por el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, y Luis Dyer, jefe de su comando de personeros- Fujimori Higuchi dijo que este equipo ministerial, en formación, le va a garantizar al país que “cada una de las propuestas” que hizo durante la última campaña, entre ellas reducir la inseguridad y recuperar el crecimiento económico, “se conviertan en una realidad”.
Fuentes de El Comercio indicaron que la excongresista tiene previsto esperar a la proclamación de los resultados del balotaje por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para anunciar a quién seria su primer ministro. Al cierre de esta nota, aún no ha definido a esta persona, quien podría ser integrante de su partido, un colaborador sin militancia o un independiente.
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Fujimori Higuchi reconoció que el Perú, tras las elecciones generales, “está dividido” y que “prácticamente somos mitades”. En ese sentido, refirió que entiende la votación que se ha dado en el sur y en la sierra norte y central, donde ella no obtuvo el mayor respaldo. Sánchez, por ejemplo, en Puno logró tener más del 86% de los votos, mientras ella poco más del 13%.
“Entendemos esas votaciones y lo que muchas de las personas reclaman es que el Estado vuelva a funcionar. Y es ahí donde nos vamos a enfocar, en las zonas donde nos han respaldado, pero sobre todo en las zonas donde todavía hay desconfianza con nuestro grupo político”, manifestó.
La candidata presidencial de Fuerza Popular, además, indicó que, si bien tuvo una alta votación en el distrito electoral de los peruanos en el extranjero, también logró crecer, respecto a las elecciones de 2021, en regiones que le son adversas, como Cusco, Puno y Arequipa.
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Busca sembrar dudas
Y aunque evitó responder de manera directa a la denuncia de “fraude en proceso” de Sánchez y a su postura de no reconocer un eventual gobierno de Fuerza Popular, Fujimori Higuchi sostuvo que la acusación de su oponente “no tiene pruebas” y que solamente “quiere seguir sembrando dudas y meter cizaña”.
Al ser consultada sobre si cree que el congresista de izquierda debe reconocer los resultados, respondió que “es una decisión personalísima”.
“Pero entiendo cómo se puede sentir, porque yo he estado en el otro lado en tres oportunidades y yo he reconocido los resultados en cada uno de los procesos electorales, pero yo no le voy a contestar”, complementó.
En el 2021, el JNE proclamó a Pedro Castillo como presidente de la República el 19 de julio, es decir a 43 días de la segunda vuelta frente a Fujimori Higuchi. Esto luego de que Fuerza Popular presentara más de 1.200 recursos de nulidad de mesas de sufragio.
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Galarreta, a su turno, refirió que la actitud de Sánchez Palomino “nos dice que el proceso [electoral] ya terminó” y que todas las acciones que plantea, como el no reconocimiento del resultado y el llamado a marchas, “está fuera del marco legal”.
“Lo que tenemos al frente [señalando las actas de votación recopiladas] son pruebas, el equipo de Roberto Sánchez no ha presentado una sola prueba, y los JEE y el JNE han exhortado a sus personeros a no presentar documentos sin sustento. Y más allá de la opinión de Sánchez quien va a decir quién ganó son los órganos electorales, ellos tienen la última palabra”, subrayó.
Fujimori Higuchi, en otro momento, indicó que, a pesar de las discrepancias con Juntos por el Perú, sus opiniones y la de su líder “serán importantes para empezar” un proceso de unión entre los peruanos.
“Pero más allá de los discursos, a partir del 28 de julio lo que ustedes podrán ver son las acciones y decisiones que se van a tomar de cara no solo para recuperar el orden para enfrentar a la delincuencia, sino para crear progreso y hacer que las obras se hagan. Esta postergación de parte del Estado, la incapacidad que hemos visto en los últimos años va a ser cambiada”, expresó.
La exparlamentaria advirtió que el Perú prácticamente ya está con el fenómeno de El Niño y exhortó a las autoridades electorales a acelerar la proclamación de resultados.
“Estamos prácticamente con el fenómeno de El Niño en nuestro país y tendremos que tomar muchas acciones de inmediato. Estamos un poco tarde y, por eso, es fundamental que en los próximos días podamos contar con la proclamación de parte de los entes electorales”, complementó.
Reiteró, además, que una vez que se instale su gobierno formará una comisión de alto nivel con expertos en derecho que revisen las llamadas leyes procrimen.
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El 89% de las actas fueron recuperadas
Al inicio de su conferencia de prensa, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo que el comando de personeros de su partido, dirigido por Luis Dyer, logró recuperar 82,514 actas de sufragio de la segunda vuelta. Agregó que esto representa el 89% de la totalidad de estos documentos.
También indicó que tuvieron más de 90 mil personeros el 7 de junio. Y de estos, 1,650 en las mesas de la serie 900 mil (que son un aproximado de 2.500).
Dyer- mostrando las actas, distribuidas en cajas- sostuvo que esa es la prueba de la futura presidencia de Fujimori Higuchi.
“Aquí [señalando las cajas] está la prueba de que estuvieron peruanos y peruanas en la cancha, trabajando arduamente por la democracia […] En conclusión, se ganó limpiamente”, acotó.
La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo que no conoce “todos los detalles” del dictamen que aprobó el Congreso, con los votos de su partido y que establece que los militares y policiales que estén acusados por un delito de función en el marco de un estado de emergencia sean procesados exclusivamente por la fueron militar-policial.
“Voy a ser muy enfática, seré absolutamente respetuosa de las instituciones de la democracia, de las opiniones de las minorías y de la libertad de prensa y de expresión. No conozco todos los detalles del dictamen aprobado ayer, imagino que esto va a pasar al Poder Ejecutivo, que tiene la opción de observarlo”, manifestó.
Fujimori Higuchi remarcó que lo importante, bajo el actual contexto del país, es “recuperar el orden”. “Y una parte fundamental para devolverle la paz y tranquilidad a los peruanos, es darle un respaldo fuerte a la Policía y Fuerzas Armadas y yo me imagino que ese es el gran espíritu de esa norma”, agregó.
En el texto, aprobado por el Parlamento, se establece la siguiente definición para los delitos de función en el caso de las FF.AA. y de la Policía Nacional:
Y, además, en el dictamen se incluye una disposición única, en el sentido, de que los casos donde no haya sentencia firme o consentida dictada en última instancia en la justicia ordinaria, pueden ser trasladados al juez militar policial a pedido de este. Y si en el fuero militar policial se investiga a la misma persona por el mismo hecho, entonces se procede al archivo definitivo del proceso penal ordinario.
La autora de este proyecto fue la congresista Patricia Chirinos y contó con el respaldo de la bancada de Renovación Popular para su presentación en noviembre del año pasado. Un mes después, el dictamen fue aprobado en la Comisión de Defensa y Orden Interno, que conduce Avanza País.
El 12 de junio, es decir, cinco días después de la segunda vuelta, fue aprobado, en primera votación en el pleno. Y el 23 de junio, el pleno- con los votos de Fuerza Popular, APP, Somos Perú, Renovación Popular, Avanza País, Honor y Democracia, Acción Popular y Lealtad Nacional y dos no agrupados- ratificó la propuesta.
¿Qué sigue? Una vez que el Congreso envíe la autógrafa a Palacio de Gobierno, el presidente José María Balcázar puede promulgar la ley u observarla. Si la observa, retorna al Parlamento, donde pueden allanarse a las sugerencias o aprobarla por insistencia.
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