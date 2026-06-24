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Resumen

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A falta de contabilizar poco más de 30 mil votos (cuando la distancia que le lleva a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú es de más de 44 mil votos), la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, remarcó que su primer Gabinete Ministerial tendrá “una convocatoria amplia, abierta plural, pero sobre todo con experiencia”.

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