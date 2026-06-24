El excanciller Manuel Rodríguez Cuadros, quien hasta hace poco integró el equipo técnico de Juntos por el Perú y fue uno de los principales aliados del candidato Roberto Sánchez, indicó —a diferencia del aspirante a la Presidencia— que sí reconocerá los resultados electorales de la segunda vuelta presidencial.

Consultado por El Comercio sobre si respaldará la decisión de Roberto Sánchez de no reconocer un eventual gobierno de su rival Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Rodríguez Cuadros señaló que respetará la proclamación que realice el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una vez resueltos todos los recursos pendientes.

“Siempre he señalado que una vez que el Jurado Nacional de Elecciones resuelva los legítimos recursos de nulidad y proclame un ganador, esa decisión debe ser respetada. Yo, evidentemente, reconoceré el resultado electoral”, afirmó a este Diario.

Según señaló, “el conteo de laONPE, al día de hoy da como ganadora a la señora Keiko Fujimori. Esa realidad no va a cambiar”.

Insistió en que “hay que esperar democráticamente el fin del conteo oficial. A partir de allí se abre una nueva etapa que es la conformación del gobierno y la oposición en las nuevas realidad política que se instaurará el 28 de julio”.

En la víspera, fuentes de El Comercio refirieron que el exembajador ya no se encuentra en Lima desde hace algunos días y que su labor en Juntos por el Perú se circunscribió a asesorías relacionadas con el equipo técnico.

En un comunicado difundido este martes a través de sus redes sociales, Rodríguez Cuadros afirmó que “una vez culminada la campaña electoral, ha culminado también mi asesoría como parte del equipo técnico de Juntos por el Perú”.

Pronunciamiento de Manuel Rodríguez Cuadros en sus redes sociales

“Fue una opción para dotar al país de una alternativa democrática, de recuperación del Estado de derecho, vigencia de los derechos humanos, crecimiento con estabilidad macroeconómica y desarrollo sostenible”, indicó en sus redes.

Cabe recordar que el diplomático en retiro fue canciller durante el gobierno de Alejandro Toledo y en otro periodo se desempeñó como embajador del Perú en Bolivia.