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Resumen

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Por Erik Rivera

El excanciller Manuel Rodríguez Cuadros, quien hasta hace poco integró el equipo técnico de Juntos por el Perú y fue uno de los principales aliados del candidato Roberto Sánchez, indicó —a diferencia del aspirante a la Presidencia— que sí reconocerá los resultados electorales de la segunda vuelta presidencial.

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