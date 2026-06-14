El presidente de la República, José María Balcázar, decidió postergar su viaje a Roma, donde tenía previsto sostener una reunión con el papa León XIV.

En entrevista con RPP, el mandatario señaló que esta decisión se debe a que prefiere estar en el país y monitorear la situación junto a diferentes autoridades frente a las eventuales protestas anunciadas para los próximos días.

De esta manera, Balcázar priorizará la supervisión de las acciones destinadas a preservar el orden interno y atender cualquier contingencia que pueda presentarse en medio de la etapa final del conteo de la ONPE.

“Los acontecimientos han motivado a que haga reprogramación para estar mañana y pasado íntegramente en Lima, a efectos de poder estar atento a que no haya ningún tipo de interferencias respecto de las Elecciones, conversar con los actores principales, ver la Policía cómo debe actuar de forma correcta y todo lo que se pueda anticipar a cualquier acontecimiento, mi responsabilidad a cargo del Ejecutivo ha obligado que me quede dos días más”, indicó.

La reunión con el sumo pontífice será reprogramada para una fecha posterior, aunque desde el Ejecutivo destacaron que se mantiene el interés de fortalecer los vínculos con el Vaticano y abordar temas de interés común entre el Estado peruano y la Santa Sede.

La decisión se produce en un contexto de tensión política y anuncios de protestas en distintas regiones del país en medio del conteo de votos de la ONPE tras la segunda vuelta presidencial.