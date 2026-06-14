Resumen
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El presidente de la República, José María Balcázar, decidió postergar su viaje a Roma, donde tenía previsto sostener una reunión con el papa León XIV.
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