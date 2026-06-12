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De acuerdo a la Fiscalía, lo sucedido en Colcabamba se trató de un ataque unidireccional por parte de la patrulla de las Fuerzas Armadas. Foto: extraída de Facebook/Los Amautas
De acuerdo a la Fiscalía, lo sucedido en Colcabamba se trató de un ataque unidireccional por parte de la patrulla de las Fuerzas Armadas. Foto: extraída de Facebook/Los Amautas
Por Redacción EC

Un informe forense de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín reveló que uno de los cinco fallecidos en operativo militar en Colcabamba recibió más de medio centenar de disparos. Así lo confirmó los exámenes periciales practicados a los cuerpos de las víctimas del pasado 25 de abril en la provincia de Tayacaja, Huancavelica.

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