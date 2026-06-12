Un informe forense de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín reveló que uno de los cinco fallecidos en operativo militar en Colcabamba recibió más de medio centenar de disparos. Así lo confirmó los exámenes periciales practicados a los cuerpos de las víctimas del pasado 25 de abril en la provincia de Tayacaja, Huancavelica.

De acuerdo al documento, el ciudadano colombiano Nilsón Eduardo Montenegro Valencia recibió un total de 51 impactos de bala en el cuerpo. El resto de los ocupantes también recibieron múltiples disparos. Cristian Vilcatoma Águila registró 16 impactos, Wilder Romero Sevipaucar presentó 12 perforaciones, William Núñez Soto murió por ocho disparos y Jaime Bendezú Paraguay recibió tres impactos.

Los militares investigados son Luis Montenegro, Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova. Foto: Andina/composición GEC

Los hechos

De acuerdo a la Fiscalía, lo sucedido en Colcabamba se trató de un ataque unidireccional por parte de la patrulla de las Fuerzas Armadas. Según las investigaciones, los soldados abrieron fuego con fusiles de asalto a pesar de no existir una amenaza real, letal o inminente.

Las inspecciones posteriores confirmaron que en el interior del vehículo no había armas de fuego ni cargamentos de sustancias ilícitas, hallándose únicamente rastros mínimos de estupefacientes mediante pruebas de adherencia.

Fiscalía pidió 18 meses de prisión preventiva

La fiscal provincial Zina Romero Chávez solicitó 18 meses de prisión preventiva para los ocho militares que integraban la patrulla: Luis Montenegro, Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova.

El expediente incorpora el relato de Ricardo Jamier Acuña Quispe, uno de los tres sobrevivientes que logró escapar de la balacera arrojándose de la unidad en movimiento:

“Es así que en la madrugada, al estar cerca por este lugar, vi a unos uniformados en la carretera que tenían unas armas largas y el chofer de esta camioneta comenzó a acelerar y en ese momento escuché disparos, luego del susto me salté de la camioneta y me corrí hacia el río, luego en una roca me escondí”, declaró el joven.