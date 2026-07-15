Este miércoles, el empresario Jackson Mora fue trasladado al penal Ancón I, donde cumplirá 15 meses de prisión preventiva por presunto fraude informático y banda criminal, en agravio de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo (Chincha) y del Estado peruano.
TE PUEDE INTERESAR
- Jackson Mora: la ruta de los casi S/10 millones que lo llevó del octágono a prisión
- Tilsa Lozano se pronuncia tras prisión preventiva contra Jackson Mora: ¿Qué dijo la exmodelo?
- Jackson Mora: Dictan 15 meses de prisión preventiva por presunto fraude informático
- Jackson Mora se declara inocente tras acusaciones por lavado de activos y banda criminal
- Jackson Mora rechaza acusaciones en su contra tras vencer su detención preliminar
Seguir temas