Jackson Mora rechaza acusaciones en su contra tras vencer su detención preliminar. | (Foto: Captura de video / América Noticias)
Jackson Mora rechaza acusaciones en su contra tras vencer su detención preliminar. | (Foto: Captura de video / América Noticias)
Por Redacción EC

Este miércoles, el empresario Jackson Mora fue trasladado al penal Ancón I, donde cumplirá 15 meses de prisión preventiva por presunto fraude informático y banda criminal, en agravio de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo (Chincha) y del Estado peruano.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.