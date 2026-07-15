Este miércoles, el empresario Jackson Mora fue trasladado al penal Ancón I, donde cumplirá 15 meses de prisión preventiva por presunto fraude informático y banda criminal, en agravio de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo (Chincha) y del Estado peruano.

De ese modo, en cumplimiento de la orden dictada por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó sobre el internamiento del exesposo de la modelo Tilsa Lozano.

Jackson Mora llegando a las instalaciones de la Dirincri. Video: PNP

De acuerdo con la Fiscalía, Mora pertenecería a la organización criminal ‘Los Arquitectos del Fraude’, una red que habría desviado más de S/ 9 millones de las cuentas de la Municipalidad de Pueblo Nuevo.

Además, las investigaciones del Ministerio Público señalan que los integrantes de la banda suplantaron la identidad de trabajadores de una congresista para ganarse la confianza del alcalde distrital, Abel Sánchez Cahuana, bajo la promesa de agilizar un proyecto de agua y saneamiento.

#INPEInforma | En cumplimiento a lo dispuesto por el Poder Judicial, el interno Jackson Mora Rodríguez procesado por el presunto delito de fraude informático, ha sido clasificado al Establecimiento Penitenciario Ancón I. pic.twitter.com/z7Z1cUg0Gy — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) July 16, 2026

De esta forma, obtuvieron el documento de identidad de la autoridad y las claves de acceso al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) para consumar el desvío de los fondos públicos.