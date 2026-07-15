Por Abby Ardiles

De competir en el octágono a permanecer tras las rejas. Jackson Rivelino Mora Rodríguez, de 51 años, pasó de los escenarios de las artes marciales mixtas a un establecimiento penitenciario luego de que el pasado 11 de julio el Poder Judicial le impusiera 15 meses de prisión preventiva por su presunta participación en el desvío de más de S/9,9 millones de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha. La Fiscalía lo señala como uno de los principales receptores del dinero ilícito mediante la empresa FFC MMA S.A.C., de la que era accionista junto con su hermana Noelia Ruth Mora Rodríguez, dentro de la presunta banda criminal denominada “Los Arquitectos del Fraude”.

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