El precio del dólar abrió este viernes 9 de octubre en S/3,450, ligeramente por encima de los S/3,445 del cierre anterior, en una jornada marcada por el fortalecimiento de la moneda estadounidense a nivel internacional. El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,19%, mientras los mercados mantienen la atención en los precios de la energía y las perspectivas de política monetaria de Estados Unidos.

“El dólar global se aproxima a sus niveles máximos del año, cerca de los 102 puntos, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense permanecen elevados. La atención estará centrada en los datos de inflación que se publicarán la próxima semana y en las señales de la Reserva Federal sobre futuros ajustes de tasas”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. El rendimiento del Treasury a 10 años se ubicó en 5,265% y el de 30 años en 5,626%.

En paralelo, el petróleo Brent retrocedió alrededor de 1%, hasta situarse cerca de los US$103 por barril, después de que las declaraciones de Donald Trump sobre las negociaciones con Irán redujeran parcialmente los temores de interrupciones en el suministro. Los metales, por su parte, registraron avances: el oro subió 1,28%, la plata 2,95% y el cobre 0,87%, cuyo comportamiento ofrece soporte a las monedas de países exportadores de materias primas.

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En el mercado local, la jornada se desarrolla después de que el Banco Central de Reserva (BCR) mantuviera su tasa de referencia en 4,25%, pese a que el mercado esperaba un incremento hasta 4,50%. La decisión se produjo en un contexto de inflación interanual cercana al 4,5% en septiembre, por encima del rango meta de 1% a 3%. A ello se suma el riesgo asociado al Fenómeno El Niño, cuyos posibles efectos sobre la infraestructura, la agricultura y el transporte podrían afectar la oferta de alimentos y elevar los costos logísticos.

“Si bien la recuperación de los metales y la moderación del petróleo podrían brindar soporte al sol, los elevados rendimientos en Estados Unidos y la incertidumbre sobre la trayectoria de tasas continúan favoreciendo al dólar”, agregó Huayta. Para la sesión, el mercado mantiene como zona de referencia el rango de S/3,450 a S/3,455.