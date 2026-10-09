En el mercado local, la jornada se desarrolla después de que el Banco Central de Reserva (BCR) mantuviera su tasa de referencia en 4,25%. Foto: AFP / Archivo
En el mercado local, la jornada se desarrolla después de que el Banco Central de Reserva (BCR) mantuviera su tasa de referencia en 4,25%. Foto: AFP / Archivo
Por Redacción EC

El precio del dólar abrió este viernes 9 de octubre en S/3,450, ligeramente por encima de los S/3,445 del cierre anterior, en una jornada marcada por el fortalecimiento de la moneda estadounidense a nivel internacional. El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,19%, mientras los mercados mantienen la atención en los precios de la energía y las perspectivas de política monetaria de Estados Unidos.

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