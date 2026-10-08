El mercado de venta directa continúa mostrando una evolución positiva en el país. Entre enero y junio de 2026, este alcanzó ventas por S/2.723.8 millones, 6,41% más que en el mismo semestre de 2025, según informó la Cámara Peruana de Venta Directa (Capevedi).

Con este resultado, esta actividad logró crecer 2,1 veces más que la economía nacional (cuyo PBI avanzó 3,05% en el mismo periodo) y representar aproximadamente el 7,8% del PBI del sector comercio.

“El crecimiento registrado durante la primera mitad del 2026 refuerza una tendencia y refleja la capacidad que mantiene la venta directa para adaptarse a las necesidades de los consumidores y generar oportunidades para miles de empresarios independientes. Este resultado adquiere además un significado especial para nosotros, porque en septiembre cumplimos 25 años de trayectoria impulsando el desarrollo responsable de la venta directa en el país, promoviendo la ética comercial, el intercambio de buenas prácticas y la colaboración entre las empresas asociadas”, señaló Luis Correa, presidente del Consejo Directivo de la Capevedi.

La evolución también muestra una tendencia positiva de mediano y largo plazo. Al comparar el primer semestre de 2026 con el mismo periodo de 2019, antes de la pandemia, la venta directa acumula un crecimiento de 17,3%. Tras los impactos de la crisis sanitaria, el sector no solo recuperó terreno, sino que mantiene un saldo positivo que se ha acelerado durante los últimos años.

Indicadores del sector

La presencia regional continúa siendo una de las características más importantes de este modelo. Durante el primer semestre de 2026, el 60% de la facturación se generó en regiones y el 40% en Lima, evidenciando la capilaridad de la venta directa en el país.

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Por categorías, cosméticos concentró el 60,5% de las ventas, seguido por los productos nutricionales, con 19,8%. En cuanto al crecimiento interanual, bienestar corporal registró el mayor avance, con 28,2%; seguido por productos nutricionales, con 14,9%; cosméticos, con 8%; y ropa, con 3,1%.

El crecimiento del sector también tiene un componente humano relevante. Hasta junio de este año se registraron 567.135 empresarios independientes activos a nivel nacional, 1,17% más que en el mismo periodo de 2025. Como referencia de escala, esta cifra equivale al 9,79% de la población ocupada de Lima Metropolitana, es decir, a casi 1 de cada 10 personas ocupadas en la capital.

Las mujeres mantienen un rol protagónico en la venta directa: representan el 86% de los empresarios independientes del sector y constituyen un aporte importante a los ingresos familiares. Además, más de la mitad de los empresarios independientes se encuentra entre los 25 y 55 años. Para estos perfiles, la venta directa ofrece flexibilidad y oportunidades para generar ingresos, al tiempo que contribuye al liderazgo femenino, la inclusión y el bienestar familiar.

Principales desafíos

De cara a los próximos años, Luis Correa sostuvo que el sector tiene entre sus principales desafíos continuar avanzando en digitalización, manteniendo el equilibrio con la venta directa tradicional; reducir barreras burocráticas que faciliten la actividad de los empresarios independientes; y fortalecer el posicionamiento del gremio y el liderazgo de las empresas que lo integran.