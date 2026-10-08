Las mujeres mantienen un rol protagónico en la venta directa: representan el 86% de los empresarios independientes del sector y constituyen un aporte importante a los ingresos familiares. Foto: EC.
Las mujeres mantienen un rol protagónico en la venta directa: representan el 86% de los empresarios independientes del sector y constituyen un aporte importante a los ingresos familiares. Foto: EC.
Por Redacción EC

El mercado de venta directa continúa mostrando una evolución positiva en el país. Entre enero y junio de 2026, este alcanzó ventas por S/2.723.8 millones, 6,41% más que en el mismo semestre de 2025, según informó la Cámara Peruana de Venta Directa (Capevedi).

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