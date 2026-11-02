El fandom de la cultura pop y Disney Channel acaba de vivir uno de los momentos más épicos de los últimos años. Selena Gomez y Demi Lovato volvieron a aparecer juntas en un video titulado “Checking In”, desatando la locura colectiva en redes sociales y confirmando que la era del dúo “Delena” está oficialmente de regreso.

El origen del sketch de Selena y Demi

Después de casi dos décadas de distanciamiento y rumores sobre el estado de su amistad, ambas estrellas decidieron hacer borrón y cuenta nueva con un formato que es pura nostalgia pura. Con una estética de cámara web retro, una habitación ambientada en los 2000 y un humor súper cómplice, las artistas bromearon con que la única razón por la que habían tardado tanto en subir un vlog juntas era porque “habían perdido la laptop”.

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El sketch no escatimó en referencias que hicieron estallar de emoción a los seguidores más fieles de su época dorada:

El mural de recuerdos: En el fondo se pueden ver collages y fotos de su paso por “ Barney & Friends” , portadas de revistas y postales de su mítica película de Disney Channel, “ Programa de Protección para Princesas” .

En el fondo se pueden ver collages y fotos de su paso por “ , portadas de revistas y postales de su mítica película de Disney Channel, “ . Himnos generacionales: Durante el video recuerdan con humor que su canción favorita juntas es el clásico “One and the Same”, acompañado de coreografías improvisadas frente a la cámara.

La verdadera razón del reencuentro: La campaña de Rare Beauty

Aunque el sketch funciona como una carta de amor a su amistad, detrás de cámaras hay una estrategia comercial impecable. Todo forma parte del lanzamiento oficial del set en dúo de Rare Beauty: “el Delena: Soft Pinch Blush Bundle” (que combina los tonos Hope y Virtue). Durante el video, ambas bromean respondiendo preguntas de fans y mostrando sus productos favoritos de la marca de Selena.

Para calmar las ansiedades de la comunidad que ya quiere adquirir el producto, en el propio video revelaron la fecha clave: el 28 de octubre. El lanzamiento se convirtió instantáneamente en uno de los temas más comentados de la semana, demostrando que la dupla de oro de la infancia de toda una generación sigue teniendo un impacto arrollador en la industria.