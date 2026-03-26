La cantante y actriz Selena Gomez presentó un nuevo proyecto que combina música y gastronomía. A través de su marca Serendipity Ice Cream, la artista lanzó una colaboración especial con Gopuff para crear unas barras de helado inspiradas en su más reciente trabajo musical. El producto lleva por nombre “I Said I Love Blue First”, una referencia directa a una de las canciones de su álbum de 2025 I Said I Love You First, proyecto en el que colaboró estrechamente con Benny Blanco, su actual esposo.

La idea surgió como una forma de rendir homenaje a esa etapa artística y emocional que marcó su último disco. Gomez explicó cómo nació esta propuesta y lo importante que fue ese tema en el proceso creativo.

“Cuando empezamos a hablar de crear un nuevo producto en honor al álbum con Serendipity, sabíamos que queríamos usar esa canción como inspiración. Estoy muy feliz con cómo resultó”, dijo la intérprete en entrevista con People.

El producto, creado junto a Gopuff, toma como referencia la canción “Bluest Flame”. (Foto: @serendipitybrands / Instagram)

La artista también habló sobre el significado personal que tiene este álbum, el cual realizó junto a su esposo, Benny Blanco. Según contó, este proyecto refleja momentos importantes de su vida y de su relación.

“Este álbum es personal para mí. Es un reflejo de todo lo que he sentido en las relaciones, tanto lo bueno como lo complicado, y de la etapa de vida en la que estaba cuando lo terminé. Trabajar en él con Benny lo hizo aún más significativo porque realmente trata de cómo nuestras historias se unen”, agregó.

Además, la protagonista de Only Murders in the Building comentó que otra canción del disco que podría inspirar un nuevo sabor es “Sunset Blvd.”, ya que considera que su nombre transmite una sensación dulce y soñadora.

La artista explicó que este disco es uno de los más personales de su carrera, ya que refleja sus experiencias sentimentales y su relación con Benny Blanco. (Foto: RICHARD HARBAUGH / AMPAS / AFP)

“Solo el nombre ya se siente como si pudiera ser un sabor de helado, ¿sabes? Suena dulce y un poco soñador. Y la canción comienza con ‘Eres mi pastel de cereza’; así que creo que tendríamos que convertirlo en un sabor de pastel de cereza", señaló.

Las nuevas barras de helado tienen una base de vainilla azul con trozos de galleta y remolinos de fudge, cubiertas por una capa de chocolate.

Por qué los fans de Selena Gomez le pidieron que se divorcie de Benny Blanco

La polémica más reciente entre Selena Gomez y Benny Blanco estalló a finales de febrero de 2026, tras el estreno del nuevo podcast del productor titulado Friends Keep Secrets.

Durante los primeros episodios, los seguidores de la cantante criticaron duramente a Blanco por su falta de higiene personal, señalando que aparecía con los pies visiblemente sucios sobre los muebles e incluso se lanzó una flatulencia frente al micrófono, gestos que muchos fans calificaron como “desagradables” e “irrespetuosos”.

La controversia escaló cuando Selena Gomez, en un intento por defender a su esposo y demostrar que las críticas no afectaban su relación, apareció en el programa y protagonizó un momento que se volvió viral: besó los pies descalzos de Blanco.

Clips del programa se viralizaron rápidamente y provocaron duras críticas por parte de algunos fans de Selena Gomez. (Foto: Friends Keep Secrets / YouTube)

El gesto dividió por completo a las redes sociales: mientras algunos lo vieron como una muestra de amor incondicional frente a los ataques, otros lo consideraron una “humillación pública” innecesaria.

Lo cierto es que, más allá de que algunos llegaron a pedirle a Gomez que se divorciara, la pareja se ha mantenido unida desde que se casaron en septiembre de 2025.

Por su parte, Blanco aclaró posteriormente en el programa de Jimmy Kimmel que sus pies estaban manchados por el polvo del set de grabación y no por falta de aseo.

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