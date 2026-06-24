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1926: El mayor Hindenburg

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

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    Resumen

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    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    “The New York Times” publica: el mayor Hindenburg, hijo del presidente, ha entrado al escenario cinematográfico, sencillamente para tener una ocupación suplementaria. Aunque su presencia en el estudio ha producido gran excitación, el mayor actúa allí más bien por la glorificación de la patria, al impresionar una nueva película que debe retratar la vida de Bismarck y describir el ambiente militar de la corte de aquel entonces. Los directores creyeron que podían servir mejor a la historia haciendo aparecer en la película al soldado más grande de Alemania: Hindenburg. No habiendo logrado el consentimiento del presidente, apelaron a su hijo.

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