1926: Intereses comunes entre Alemania e Italia

Un artículo reciente de la “Deutsche Allgemeine Zeitung” ofrece a la prensa Italiana la oportunidad de ocuparse de las relaciones con Alemania. Se observa que las relaciones entre ambos países han mejorado mucho y se espera que las fricciones hayan quedado cerradas definitivamente. Un artículo de fondo del “Popolo di Roma” acepta las declaraciones del “Allgemeine”, en el sentido de que los dos países, muy ricos en población pero pobres en extensión territorial y en materias primas, tienen demasiados intereses comunes como para eludir la cooperación.

Un artículo reciente de la “Deutsche Allgemeine Zeitung” ofrece a la prensa Italiana la oportunidad de ocuparse de las relaciones con Alemania. Se observa que las relaciones entre ambos países han mejorado mucho y se espera que las fricciones hayan quedado cerradas definitivamente. Un artículo de fondo del “Popolo di Roma” acepta las declaraciones del “Allgemeine”, en el sentido de que los dos países, muy ricos en población pero pobres en extensión territorial y en materias primas, tienen demasiados intereses comunes como para eludir la cooperación.