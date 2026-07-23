1926: Ataque a extranjeros en Paris

Ayer se produjo otro estallido contra los extranjeros en París. Grandes muchedumbres se congregaron en los boulevares cerca del punto de donde parte la gira de los que desean ver las cosas interesantes de la capital desde un ómnibus especial. Los manifestantes lanzaron gritos insultantes a los extranjeros y su actitud se volvió tan amenazadora que bajaron los pasajeros de dos ómnibus. Otros dos salieron tratando de forzar su camino entre el populacho que obstruía la calle. Las reservas de policía que se llamaron apresuradamente rescataron a varios turistas estadounidenses e ingleses, despejando la calle sin hacer arrestos.

Ayer se produjo otro estallido contra los extranjeros en París. Grandes muchedumbres se congregaron en los boulevares cerca del punto de donde parte la gira de los que desean ver las cosas interesantes de la capital desde un ómnibus especial. Los manifestantes lanzaron gritos insultantes a los extranjeros y su actitud se volvió tan amenazadora que bajaron los pasajeros de dos ómnibus. Otros dos salieron tratando de forzar su camino entre el populacho que obstruía la calle. Las reservas de policía que se llamaron apresuradamente rescataron a varios turistas estadounidenses e ingleses, despejando la calle sin hacer arrestos.