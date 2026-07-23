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1926: Ataque a extranjeros en Paris

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    Ayer se produjo otro estallido contra los extranjeros en París. Grandes muchedumbres se congregaron en los boulevares cerca del punto de donde parte la gira de los que desean ver las cosas interesantes de la capital desde un ómnibus especial. Los manifestantes lanzaron gritos insultantes a los extranjeros y su actitud se volvió tan amenazadora que bajaron los pasajeros de dos ómnibus. Otros dos salieron tratando de forzar su camino entre el populacho que obstruía la calle. Las reservas de policía que se llamaron apresuradamente rescataron a varios turistas estadounidenses e ingleses, despejando la calle sin hacer arrestos.