1926: Super producción de Artistas Unidos

Mary Pickford actúa en película titulada “Entre dos reinas” o “Dorotea Vernon de Haddon Hall”. La belleza lilial de Mary Pickford se diviniza con los trajes maravillosos que, para esta colosal obra de arte, confeccionarán las manos de hada de miss Sophie Wagner, la primera modista de New York, bajo la dirección suprema de Mitchell Leisen, el más celebrado y el más afamado de los grandes dibujantes neoyorquinos. Esta es una superproducción de Artistas Unidos.

Mary Pickford actúa en película titulada “Entre dos reinas” o “Dorotea Vernon de Haddon Hall”. La belleza lilial de Mary Pickford se diviniza con los trajes maravillosos que, para esta colosal obra de arte, confeccionarán las manos de hada de miss Sophie Wagner, la primera modista de New York, bajo la dirección suprema de Mitchell Leisen, el más celebrado y el más afamado de los grandes dibujantes neoyorquinos. Esta es una superproducción de Artistas Unidos.