En el Semáforo de este lunes 2 de enero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, esta semana inicia la votación para los premios Luces 2026 de El Comercio. Segundo, Perú ocupó el tercer puesto en la Copa América de Futsal. Finalmente, persiste la explotación laboral que crece en el país.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢PREMIOS LUCES 2026

Los Premios Luces 2026 de El Comercio abren sus votaciones el miércoles 4 de febrero para elegir a los mejores del año en arte, cultura y entretenimiento. La participación es gratuita y abierta al público, quienes pueden seleccionar a sus favoritos en diversas categorías que incluyen cine, música, literatura, teatro, televisión y más. El proceso de votación busca reconocer y destacar lo más sobresaliente de la escena cultural peruana y sus creaciones del 2025.

🟢PERÚ EN EL PODIO DE LA COPA AMÉRICA DE FUTSAL

Por primera vez en su historia, la Selección Bicolor se instaló en el podio de un campeonato de futsal. Este sábado 31 la escuadra peruana a cargo de Facundo Ruscica cayó ante Brasil en semifinales, sin embargo el domingo 1 de febrero se enfrentó a Venezuela por el último lugar del podio, logrando vencerlos 4-1 para quedarse con el tercer lugar de la CONMEBOL Copa América de Futsal, su mejor resultado en el torneo continental.

🔴PERSISTE LA EXPLOTACIÓN LABORAL

El trabajo forzoso sigue siendo un problema serio en el Perú: en los últimos cinco años se han registrado casi 400 denuncias que evidencian la persistencia de explotación laboral, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Estas prácticas vulneran derechos y afectan a sectores vulnerables. Las denuncias reflejan que redes ilegales aprovechan ofertas engañosas, obligando a personas a trabajar en condiciones abusivas. El MTPE conmemora el Día de la Lucha contra el Trabajo Forzoso para visibilizar el delito.