Horóscopo de hoy, 3 de febrero: estas son las predicciones más precisas para tu signo

Horóscopo de HOY, martes 3 de febrero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: resolverá una serie de errores que complican a su proyecto y lo hará con éxito. Amor: en una primera cita accidentada, observará un rasgo que no le gustará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: alguien dirá que su cautela es excesiva pero una circunstancia le dará la razón. Amor: una confusión creará una sucesión de malentendidos pero al final los aclarará.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: no será buena idea emitir juicios o criticar a los demás impulsivamente. Amor: un gesto sutil en la pareja liberará esos sentimientos que cree haber perdido.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: tomará las medidas para que su entorno laboral esté limpio y prolijo; le ayudarán. Amor: un encuentro fortuito hará que su encanto venza las excusas y las barreras.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un entorno con poco compromiso traerá problemas, pero hará cambios a tiempo. Amor: momento de armonía en la pareja; compartirán regalos y una sorpresa genial.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: alguien querrá aprovechar el éxito de su proyecto pero no se lo permitirá. Amor: los hábitos positivos y los buenos momentos en pareja se multiplicarán.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: gente influyente le felicitará por detectar las fallas que otros ignoran. Amor: momentos agradables en los que la pareja vivirá a pleno una cálida intimidad.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: surgirán tensiones en el trabajo por una directiva mal comprendida. Amor: un encuentro fortuito le permitirá conocer a una bella persona; se enamorará.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: demostrará lo que es capaz cuando le pidan ayuda con insistencia. Amor: no será buena idea simular falta de interés, alguien está esperando su atención.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una propuesta le obligará a examinar en detalle ciertas condiciones. Amor: se sucederán cálidos momentos íntimos en la pareja y un nuevo comienzo.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: tendrá argumentos para convencer a la gente que no quiere innovar. Amor: le harán críticas por su carácter impredecible, pero tendrá algo que decir.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su fuerte sensibilidad será la clave para hacer que un negocio sea un éxito. Amor: compartirá sus sentimientos íntimos y alguien se sentirá atraído. Se avecina romance.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DESCONFIADA ANTE EL EXAGERADO AFECTO PERO AL FINAL LE RESULTA UN HALAGO.