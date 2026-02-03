Escuchar
(2 min)
Los boletos ya están a la venta desde el pasado 29 de enero a través de la plataforma Teleticket | Foto: Difusión

Los boletos ya están a la venta desde el pasado 29 de enero a través de la plataforma Teleticket | Foto: Difusión

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los boletos ya están a la venta desde el pasado 29 de enero a través de la plataforma Teleticket | Foto: Difusión
Los boletos ya están a la venta desde el pasado 29 de enero a través de la plataforma Teleticket | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La banda venezolana Rawayana vuelve a Lima el próximo sábado 15 de agosto, en el Costa 21 de San Miguel, como parte de su gira mundial “¿Dónde es el after?”, titulada así en honor a su más reciente álbum, lanzado el 1 de enero de 2026.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
Rawayana confirma concierto en Lima como parte de su gira “¿Dónde es el after?”
Música

Rawayana confirma concierto en Lima como parte de su gira “¿Dónde es el after?”

La Charanga Habanera conquista al público peruano con nuevo disco y gira nacional
Música

La Charanga Habanera conquista al público peruano con nuevo disco y gira nacional

Premios Luces 2026: Así se eligen a los nominados
Luces

Premios Luces 2026: Así se eligen a los nominados

Víctor Yaipén: “Ser tendencia con Elvis Crespo nos llena de alegría; hemos luchado por esto durante años”
Música

Víctor Yaipén: “Ser tendencia con Elvis Crespo nos llena de alegría; hemos luchado por esto durante años”