Rawayana confirma concierto en Lima como parte de su gira “¿Dónde es el after?”

La banda venezolana Rawayana vuelve a Lima el próximo sábado 15 de agosto, en el Costa 21 de San Miguel, como parte de su gira mundial “¿Dónde es el after?”, titulada así en honor a su más reciente álbum, lanzado el 1 de enero de 2026.

El tour internacional iniciará el 17 de abril en Bogotá y recorrerá ciudades clave como Madrid, Barcelona y diversos puntos de México y Centroamérica antes de aterrizar en Sudamérica.

Este anuncio llega en el momento de mayor proyección para el conjunto, que consolidó su posición en la industria tras obtener un Grammy al Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino en 2025.

Por otro lado, el nuevo álbum de la banda es una obra de 23 canciones que ha logrado un desempeño destacado en plataformas digitales, alcanzando el número dos en el Top Albums Debut Global de Spotify.

A su vez, el disco incluye colaboraciones con artistas de la talla de Manuel Turizo, Elena Rose, Carín León, Grupo Frontera y Magic Juan.

Detalles sobre el evento y venta de entradas

La venta de boletos inició el pasado jueves 29 de enero a las 10:00 a.m. y está disponible en la plataforma Teleticket, con pecios que van desde los S/ 144.

El concierto está habilitado para menores de edad desde los 10 años, siempre que asistan acompañados por un adulto responsable.