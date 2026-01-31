Beret anuncia concierto Lima como parte de su gira “Lo bello y lo roto Tour 2026”

Tras su paso por festivales peruanos en 2023, el artista español Beret regresará a la capital peruana para ofrecer un concierto íntegro el próximo 21 de mayo, en el local D’uomo Costa 21, ubicado en el circuito de playas de la Costa Verde.

De acuerdo con la productora Music Maker Entertainment, este concierto forma parte de su gira latinoamericana “Lo bello y lo roto Tour 2026”, que contempla paradas en ciudades estratégicas como Miami, Bogotá, Quito, Buenos Aires, Rosario y Córdoba.

El tour sirve como plataforma de promoción para su tercer álbum de estudio, homónimo a la gira, que incluye colaboraciones con figuras como Domelipa, Mr. Rain y SFDK.

Con 6 millones de oyentes mensuales en Spotify, el catálogo de Beret supera las 3 000 millones de reproducciones, impulsado por éxitos internacionales como “Lo siento”, “Vuelve” y “Ojalá”.

Las entradas están a la venta en Teleticket, con precios desde S/ 115