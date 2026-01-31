Beret anuncia concierto Lima como parte de su gira “Lo bello y lo roto Tour 2026”

Escuchar
Su catálogo global supera las 3,000 millones de reproducciones, impulsado por éxitos internacionales como "Lo siento", "Vuelve" y "Ojalá" | Foto: Difusión

Por Redacción EC

Tras su paso por festivales peruanos en 2023, el artista español Beret regresará a la capital peruana para ofrecer un concierto íntegro el próximo 21 de mayo, en el local D’uomo Costa 21, ubicado en el circuito de playas de la Costa Verde.

