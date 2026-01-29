Premios Platino Xcaret 2026: Cine peruano logra destacar en las preselecciones

La industria cinematográfica peruana ha consolidado una fuerte presencia internacional tras el anuncio de las preselecciones para la XIII edición de los Premios Platino Xcaret.

Un total de 258 producciones de 20 países iberoamericanos han sido seleccionadas para competir por un lugar en la gala final, que se celebrará el próximo 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en la Riviera Maya, México.

Dentro de la delegación peruana, la obra de Francisco Lombardi, "El corazón del lobo", se posiciona como la gran favorita del país con un total de 14 preselecciones.

Le sigue "Cuadrilátero", dirigida por Daniel Rodríguez Risco, con 10 menciones. Ambas cintas competirán por la nominación final a Mejor Película Iberoamericana de Ficción, categoría donde también figura la coproducción "Zafari" (Mariana Rondón).

¿Qué actores peruanos fueron preseleccionados en los Premios Platino?

La presencia peruana destaca también en las categorías de interpretación. Para Mejor Interpretación Masculina, los actores Víctor Manuel Acurio (El corazón del lobo) y Emanuel Soriano (Ramón y Ramón) han sido preseleccionados.

Por su parte, Silvana Micaela Díaz Goicochea y Lizet Chávez aspiran a la nominación en la categoría femenina por sus trabajos en las cintas de Lombardi y Rodríguez Risco, respectivamente.

En los roles de reparto, los nombres de Paul Ramírez, Fausto Molina, Shirley Rivadeneyra Zamudio y Valentina Saba refuerzan la solidez del elenco nacional en esta fase del certamen.

Conversamos con el cineasta peruano Roddy Dextre, autor del cortometraje que será presentado en la sección dedicada a las infancias en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

¿En qué otras categorías ha sido incluida Perú?

Perú no solo destaca en el drama de ficción. En el rubro de Mejor Película Documental, el país cuenta con tres representantes: "Karuara, la gente del río", "Uchpa: La Película" y "Vino la noche".

Asimismo, la animación local se hace presente con "Kayara: la princesa inca", mientras que la comedia nacional cuenta con títulos como "Amor Erizo", "My storylof" y la secuela de "Soltera casada viuda divorciada".

En el ámbito técnico, las producciones peruanas han logrado candidaturas en rubros fundamentales como Dirección de Arte, Fotografía, Montaje, Sonido y Efectos Especiales.

Tras este anuncio, el proceso de selección continuará para reducir la lista a veinte candidatos por categoría, de los cuales se elegirán finalmente los cuatro finalistas que asistirán a la gala en México.