La Oreja de Van Gogh confirmó su esperado regreso al Perú y lo hará con una noticia que ha emocionado a miles de seguidores: la banda española volverá a presentarse junto a Amaia Montero, su vocalista original. El concierto está programado para el 14 de marzo de 2027 en Costa 21 y forma parte de su gira internacional “Tantas Cosas que Contar Tour 2026”.

El anuncio marca un momento especial para los fanáticos del grupo, ya que representa el reencuentro definitivo entre Amaia Montero y los integrantes de la agrupación tras años de separación. La cantante fue la voz de algunos de los mayores éxitos del pop en español y su retorno ha generado gran expectativa en distintos países de Latinoamérica.

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La gira ha sido recibida con entusiasmo en España, donde varias fechas registraron localidades agotadas. El tour no solo celebra la trayectoria musical de la banda, sino que también simboliza una nueva etapa para una de las agrupaciones españolas más exitosas.

La emblemática banda española llegará a Lima con su formación original, encabezada por Amaia Montero, para reencontrarse con el público peruano. (Foto: Difusión)

Durante su presentación en Lima, el público podrá disfrutar de canciones como “Rosas”, “Puedes Contar Conmigo”, “La Playa”, “20 de Enero”, “París”, “Cuídate” y “Muñeca de Trapo”.

El regreso de Amaia Montero también ha estado acompañado de nueva música. Como parte de esta etapa, la agrupación lanzó el sencillo “Todos estamos bailando la misma canción”, la primera grabación inédita realizada junto a la cantante después de casi veinte años de caminos separados.

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La nueva producción ha sido recibida positivamente por los seguidores de la banda, quienes consideran el tema como una muestra de que la esencia musical del grupo permanece intacta.

El esperado concierto de La Oreja de Van Gogh se realizará el 14 de marzo de 2027 en Costa 21, como parte de la exitosa gira internacional "Tantas Cosas que Contar Tour". (Foto: Difusión)

Las entradas para el concierto en Lima estarán disponibles en preventa los días 4 y 5 de agosto a través de Teleticket. Además, los clientes de Interbank podrán acceder a descuentos de hasta el 15%. Con este esperado regreso, La Oreja de Van Gogh se perfila como uno de los espectáculos internacionales más destacados que llegará al Perú a inicios de 2027.