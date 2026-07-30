El esperado concierto de La Oreja de Van Gogh se realizará el 14 de marzo de 2027 en Costa 21, como parte de la exitosa gira internacional "Tantas Cosas que Contar Tour". (Foto: Difusión)
El esperado concierto de La Oreja de Van Gogh se realizará el 14 de marzo de 2027 en Costa 21, como parte de la exitosa gira internacional "Tantas Cosas que Contar Tour". (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La Oreja de Van Gogh confirmó su esperado regreso al Perú y lo hará con una noticia que ha emocionado a miles de seguidores: la banda española volverá a presentarse junto a Amaia Montero, su vocalista original. El concierto está programado para el 14 de marzo de 2027 en Costa 21 y forma parte de su gira internacional “Tantas Cosas que Contar Tour 2026”.

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