Treinta años después de su fundación, con idas y venidas que marcaron a su público, La Oreja de Van Gogh regresa en un espectáculo televisado en San Sebastián, municipio playero de País Vasco donde se definió su popular nombre. La banda, de las más influyentes del pop en español desde finales de los años 90, sellará su retorno en Nochevieja, al presentar un nuevo single junto a Amaia Montero, la voz que definió su primera era y que vuelve a escena tras casi 18 años de ausencia del grupo.

La presentación de La Oreja comenzará a las 23:30 horas y se emitirá desde el Palacio de Miramar, San Sebastián, España.

Las señales de ver a Montero, de nuevo, delante de La Oreja, venían de meses atrás. En noviembre, la propia banda confirmó el regreso de la vocalista de 49 años por sus redes sociales, donde Montero aparece en una fotografía junto a Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde. “Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí”, escribieron.

La historia de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh es también la de una ruptura que marcó a toda una generación. En 2007, tras el éxito del álbum “Guapa”, la cantante dejó la banda en medio de tensiones internas para iniciar una carrera como solista. Ese mismo año, el grupo anunció la incorporación de la cantante vasca Leire Martínez como la nueva voz.

“Quisiera comunicar a toda la gente que me sigue y que me quiere la que hasta hoy es la decisión más difícil de mi vida”, escribió Montero en ese entonces. “Los 11 años que he pasado con LOVG y todo lo que he vivido con ellos permanecerá por siempre en mi corazón y en mi cabeza pero he sentido que es el momento de comenzar una nueva etapa en mi vida emprendiendo mi carrera en solitario. Es una decisión que me produce tanta ilusión como miedo. He escuchado muchas tonterías sobre la relación que tengo con los chicos de LOVG y sólo puedo decir que en estos últimos años he convivido más con ellos que con nadie y que los quiero como a hermanos y añadir que mucho de lo que soy como persona lo he aprendido con ellos. Les deseo todo lo mejor y quien sabe lo que pasará en el futuro”, se sumaba en su texto.

Leire estuvo más tiempo que Amaia: fueron 17 años junto al grupo. Ella consolidó una segunda etapa de la banda con discos, giras y una base de seguidores que gritaban su nombre. Pero el panorama volvió a sacudirse en 2024 y Martínez vio atascada su imagen. Enrumbó como solista y una nueva canción llamada “Mi nombre”, mientras la agrupación española sentía que el público necesitaba a la fémina fundadora. Como era de esperarse, despertó polémica tanto por el secretismo como por la simultánea ausencia de , con excepción de Pablo Benegas, exguitarrista y miembro fundador, en la próxima gira “Tantas cosas que contar Tour 2026”.

El reencuentro de La Oreja de Van Gogh tendrá su puesta en escena definitiva en el especial musical previo al spot de las Campanadas 2025-2026 de RTVE (España). El grupo musical presentará allí, por primera vez en directo, su nuevo single, poco antes de 2026. El evento será presentado por Chenoa y el dúo Estopa y contará además con actuaciones de Nicki Nicole, Lola Índigo y Ana Torroja.

