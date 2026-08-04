Hay canciones que no envejecen. Basta escuchar los primeros acordes para volver a un viaje familiar, a un primer amor, a una despedida o a aquellas tardes en las que la música parecía decir exactamente lo que uno sentía. Para toda una generación, La Oreja de Van Gogh se convirtió en la banda sonora de esos recuerdos, y ahora esa historia volverá a escribirse en Perú con un regreso que promete emocionar a miles de seguidores. Después de una larga espera, la agrupación española confirmó su retorno a Lima junto a Amaia Montero, la voz con la que conquistó al público hispanohablante durante sus primeros años. El esperado reencuentro no solo representa una nueva gira, sino también la posibilidad de revivir una etapa que marcó profundamente a quienes crecieron escuchando sus canciones.

Una noche para volver a cantar los clásicos

La cita será el domingo 14 de marzo de 2027 en Costa 21. El escenario limeño volverá a recibir a la banda para interpretar temas que trascendieron generaciones y permanecen vigentes en la memoria de sus seguidores. Canciones como Rosas, La Playa, 20 de enero, París y Muñeca de trapo volverán a sonar en vivo en una noche cargada de nostalgia y emociones.

El concierto, auspiciado por Oxígeno, tendrá además un significado especial: será el regreso de Amaia Montero a los escenarios peruanos junto al grupo con el que alcanzó reconocimiento internacional y escribió algunas de las páginas más importantes del pop en español.

Un regreso esperado tras casi una década

La última visita de La Oreja de Van Gogh al país ocurrió en 2017, cuando la banda ofreció un concierto en el Centro de Convenciones María Angola como parte de la gira El planeta imaginario. En aquella oportunidad, la voz principal estuvo a cargo de Leire Martínez, por lo que el anuncio del retorno de Amaia ha despertado una enorme expectativa entre quienes soñaban con volver a verla interpretando los éxitos que la convirtieron en un referente musical.

Para muchos seguidores, este concierto representa mucho más que una presentación en vivo. Es la oportunidad de reencontrarse con una parte de su propia historia, recordar momentos imborrables y volver a escuchar canciones que, pese al paso de los años, siguen despertando las mismas emociones.

Cuándo comprar las entradas

La venta anticipada de entradas comenzará los días 4 y 5 de agosto desde las 10:00 a. m. a través de Teleticket. Durante esta etapa, los clientes que realicen su compra con tarjetas Interbank podrán acceder a un descuento de hasta el 15 %, antes de que se habilite la venta a precio regular.

La organización ha dispuesto diferentes zonas para el espectáculo, con localidades que van desde la Tribuna General hasta sectores Platinum y VIP con asientos numerados, permitiendo que los asistentes elijan la experiencia que mejor se adapte a sus preferencias.

Los precios para ver a La Oreja de Van Gogh en Lima

En preventa Interbank, las entradas tendrán los siguientes precios:

Platinum Asientos Numerados (S/ 395)

VIP Asientos Numerados (S/ 290)

Preferencial (S/ 180)

Tribuna Izquierda 1 Numerado (S/ 320)

Tribuna Izquierda 2 Numerado (S/ 280)

Tribuna Derecha 1 Numerado (S/ 320)

Tribuna Derecha 2 Numerado (S/ 280)

Tribuna General (S/ 140).

Una vez concluida la preventa, los boletos pasarán a su tarifa regular:

Platinum Asientos Numerados (S/ 465)

VIP Asientos Numerados (S/ 341)

Preferencial (S/ 212)

Tribuna Izquierda 1 Numerado (S/ 377)

Tribuna Izquierda 2 Numerado (S/ 330)

Tribuna Derecha 1 Numerado (S/ 377)

Tribuna Derecha 2 Numerado (S/ 330)

Tribuna General (S/ 165).