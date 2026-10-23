icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

“Mañana, la muerte” se presenta en el Teatro de Lucía (Calle Bellavista 512, Miraflores) y solo quedan dos funciones.
“Mañana, la muerte” se presenta en el Teatro de Lucía (Calle Bellavista 512, Miraflores) y solo quedan dos funciones.
/ GaoStudio
Por Ángel Navarro Quevedo

Un día, Catalina recibe una visita inesperada. Tiene 27 años y quien llega a su puerta es la Muerte, que no trae guadaña ni viene envuelta en sombras, sino con una cercanía casi cotidiana. Su mensaje es breve y exacto: le queda un año de vida. Desde ese momento, la joven deja de pensar en lo que viene y empieza a mirar lo que ha dejado para después. Esa es la premisa de “Mañana, la muerte”, que se presenta del 20 al 28 de octubre en el Teatro de Lucía.

VIDEO RECOMENDADO

Cattone nos hace un tour por el teatro Marsano
TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?