Leire Martínez, ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, llegará a Lima para presentar su primer concierto en solitario en el país como parte de su gira “Aquella Niña Tour”. La cita será el 12 de mayo en el Centro de Convenciones Barranco.

Tras 17 años al frente de la emblemática agrupación española, la cantante vuelve a Sudamérica con un nuevo proyecto artístico. Este show marca una nueva etapa en su carrera, ahora con identidad propia y una propuesta musical renovada.

Durante el concierto, Leire interpretará las canciones de su álbum “Historias de aquella niña”, además de nuevas versiones de algunos de los temas más recordados de La Oreja de Van Gogh, seleccionados y reinterpretados por ella.

Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, llega a Perú como parte de su tour. (Foto: Instagram)

El disco ha sido concebido como un recorrido íntimo por la memoria, la identidad y la resiliencia. Con un pop contemporáneo y un especial cuidado en la voz y la interpretación, la artista muestra la versatilidad que la ha consolidado en la escena musical española.

Leire Martínez destacó la importancia de volver a Sudamérica, región donde vivió momentos clave de su carrera. La cantante recordó el cariño del público del continente y la conexión construida a lo largo de los años sobre el escenario.

Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, llega a Perú como parte de su tour. (Foto: Instagram)

MÁS INFORMACIÓN: Qué problemas de salud tiene la cantante Amaia Montero

Las entradas para el concierto del 12 de mayo estarán disponibles a través de Ticketmaster, con un 15 % de descuento válido los días 20, 21 y 22 de enero, dirigido a los seguidores de la artista y de La Oreja de Van Gogh.