Bad Bunny en Lima: ¿Qué significa la frase ‘Acho, PR es otra cosa’?

El cantante puertorriqueño Bad Bunny conquistó Lima con dos presentaciones a ‘casa llena’ en el Estadio Nacional. Dichas presentaciones dejaron más de un momento memorable, entre ellos, la unión de todo el público al grito de la famosa frase: “Acho, PR es otra cosa”.

La frase “Acho, PR es otra cosa” ha cobrado gran relevancia en la cultura popular tras ser utilizada repetidamente por Bad Bunny durante sus conciertos de la gira mundial “DeBí TiRaR MáS FOtoS”, especialmente en presentaciones realizadas en Puerto Rico. La expresión se ha convertido en un símbolo de identidad y conexión emocional con la isla.

El término “acho” es una expresión coloquial muy común en el habla puertorriqueña. Proviene de la palabra muchacho y se emplea como una interjección para enfatizar una idea, expresar sorpresa o llamar la atención, similar a “oye”, “hey” o “bro”.

Que tierno 🥹 ACHO PR ES OTRA COSAAAAAAAA. Bad Bunny Peru segunda feha lo esta dando todo. pic.twitter.com/uXXVxT0kjD — ⋆˚࿔ girl in a pickle 𝜗𝜚˚⋆ (@aerospritz) January 18, 2026

Por su parte, “PR” es la abreviatura de Puerto Rico y, dentro de la frase, funciona como una referencia directa a la cultura, el carácter y la esencia del país. Y lo que la frase quiere reforzar es la idea de que la experiencia puertorriqueña es única y difícil de comparar.

Bad Bunny ha utilizado esta frase como parte de su interacción con el público, invitando a los asistentes a repetirla desde el escenario, siendo no solo los famosos, sino también personas del público quienes han tenido la oportunidad de gritar dichas palabras.

(Fotos: Katherin Yescas)

El impacto de la expresión ha trascendido los conciertos y se ha viralizado en redes sociales, donde es utilizada en videos, publicaciones y comentarios para resaltar situaciones vinculadas al orgullo boricua.

Para aquellos que escucharon el “Acho, PR es otra cosa” durante una presentación de Bad Bunny, la frase significaría un grito de orgullo de parte del artista boricua hacia su natal Puerto Rico, resaltando su importancia musical y cultural.