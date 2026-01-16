El ‘Cóndor Pasa’, canción peruana tradicional, sonó en el concierto de Bad Bunny en Lima

La espera terminó para los miles de fanáticos peruanos. El cantante puertorriqueño Bad Bunny se presentó con éxito en el Estadio Nacional este viernes 16, como parte de su gira mundial ‘Debí tirar más fotos’.
La espera terminó para los miles de fanáticos peruanos. El cantante puertorriqueño Bad Bunny se presentó con éxito en el Estadio Nacional este viernes 16, como parte de su gira mundial ‘Debí tirar más fotos’.
El espectáculo inició puntualmente a las 9:00 p. m. al ritmo de su éxito “Callaíta”. Sin embargo, el momento más emotivo de la apertura llegó cuando el artista cedió el escenario a uno de los músicos de su equipo, quien interpretó en un instrumento de cuerdas los acordes del clásico “El Cóndor Pasa”.