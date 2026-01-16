El ‘Cóndor Pasa’, canción peruana tradicional, sonó en el concierto de Bad Bunny en Lima

La espera terminó para los miles de fanáticos peruanos. El cantante puertorriqueño Bad Bunny se presentó con éxito en el Estadio Nacional este viernes 16, como parte de su gira mundial ‘Debí tirar más fotos’.

El espectáculo inició puntualmente a las 9:00 p. m. al ritmo de su éxito “Callaíta”. Sin embargo, el momento más emotivo de la apertura llegó cuando el artista cedió el escenario a uno de los músicos de su equipo , quien interpretó en un instrumento de cuerdas los acordes del clásico “El Cóndor Pasa” .

El gesto, que rinde homenaje a la cultura local, desató la euforia de los asistentes al reconocer la obra del célebre compositor Daniel Alomía Robles.

La presentación de la estrella boricua continuó con un despliegue de energía, incluyendo hits globales como “Tití me preguntó”, “Si veo a tu mamá”, “Efecto”.

Sobre El Cóndor Pasa

Considerada la obra musical más emblemática del Perú, “El Cóndor Pasa” posee una historia que trasciende fronteras.

Fue escrita originalmente en 1913 como parte de una zarzuela homónima por Daniel Alomía Robles y se clasifica dentro de la música clásica andina.

Aunque nació como una pieza instrumental para teatro, la famosa letra en español que se conoce hoy fue añadida posteriormente por Julio de La Paz.

Debido a su incalculable valor histórico y su representación de la identidad nacional, el gobierno peruano la declaró Patrimonio Cultural de la Nación en 2004.