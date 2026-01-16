El ‘Cóndor Pasa’, canción peruana tradicional, sonó en el concierto de Bad Bunny en Lima

Escuchar
El cantante se presenta este viernes 16 y sábado 17 en el Estadio Nacional de Lima | (Foto: Coliseo de Puerto Rico)

Por Redacción EC

La espera terminó para los miles de fanáticos peruanos. El cantante puertorriqueño Bad Bunny se presentó con éxito en el Estadio Nacional este viernes 16, como parte de su gira mundial ‘Debí tirar más fotos’.

