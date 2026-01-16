Concierto de Bad Bunny en Lima: el cierre de calles, el plan de desvío vehicular y las vías alternas al estadio Nacional para evitar el tráfico

Gran expectativa ha generado las presentaciones del cantante Bad Bunny en Lima, este viernes 16 y sábado 17 de enero , ya que muchos fanáticos han acampado en los alrededores del estadio Nacional para obtener un sitio con una mejor posición para apreciar el concierto del artista.

Una interrogante que ha surgido en este contexto es cómo los seguidores de Bad Bunny podrán llegar hasta el estadio Nacional. Ellos podrán utilizar los buses del Metropolitano y del Corredor Azul, así como las unidades de las distintas líneas de transporte público que transitan por las avenidas México, Arenales, Canadá, Arequipa, 28 de julio, entre otras.

Se tiene previsto que las puertas del estadio Nacional se abran a las 3:00 p. m. y que el inicio del show de los artistas invitados sea desde las 8 de la noche. El concierto de Bud Bunny será a partir de las 8 p.m. y duraría tres horas.

Las autoridades cerraron las calles aledañas al estadio Nacional. (Foto: Paloma del Solar/ @photo.gec)

¿Qué empresas de transporte público funcionarán tras el concierto de Bad Bunny?

Los asistentes al show de Bad Bunny podrán utilizar los buses del Metropolitano para regresar a sus viviendas, ya que dicho servicio ampliará, los días 16 y 17 de enero, su horario de funcionamiento hasta la medianoche en la estación Estadio Nacional, informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

De esta forma, los pasajeros podrán movilizarse en las unidades de la ruta B, los cuales irán hasta Chimpu Ocllo, mientras que los de la ruta C se desplazarán hasta Matellini.

Los asistentes al concierto podrán regresar a sus casas en buses del Metropolitano y del Corredor Azul. (Foto: Paloma del Solar/ @photo.gec)

Otra opción para los fanáticos de Bad Bunny es abordar los buses del servicio 301 del Corredor Azul a la altura del paradero Saco Oliveros, cerca de la avenida República de Chile y Natalio Sánchez, en dirección hacia el Rímac y Barranco.

Las personas también pueden optar por contratar los servicios de taxi formales, para lo cual deberán conocer los puntos en los cuales deberán abordarlos.

Estos son los servicios de transporte público que estarán operativos tras el concierto de Bad Bunny. (Foto: ATU)

Los accesos al concierto y el plan de desvío vehicular por concierto de Bad Bunny

Los organizadores del evento han establecido accesos al estadio Nacional de acuerdo con las zonas del concierto, ya que se espera la llegada de más de 40 mil personas en cada show.

Los accesos

Zona Platinum, Oriente y Zona Pit A: el ingreso será por la Vía Expresa de Paseo de la República.

Tribuna Norte y VIP: el acceso será por el cruce de la Av. 28 de Julio con la Vía Expresa.

Zona Occidente, Palcos y VIP Nation: el ingreso por la calle Saco Oliveros, en el sector de la Av. Petit Thouars.

Tribuna Occidente y Zona Platinum (segundo acceso): la entrada será por la calle Madre de Dios.

Plan de desvío vehicular

El Comercio pudo constatar que las autoridades han cerrado las calles adyacentes al estadio Nacional para facilitar la llegada de los asistentes al concierto de Bad Bunny, como la pista auxiliar de la Vía Expresa, la calle José Díaz y los jirones Madre de Dios, Manuel Corpancho y Saco Oliveros.

Las vías ubicadas en los alrededores del estadio Nacional han sido cerradas para facilitar el ingreso de los asistentes.

Por ello, los conductores que se dirigen al norte o hacia el Rímac pueden optar por desplazarse por la avenida Petit Thouars, mientras que los que vienen de la plaza Grau y se dirigen al sur tienen la opción de transitar por la Av. 28 de Julio, Av. José Gálvez, Jr. Hipólito Unanue, Av. Iquitos y Av. Isabel La Católica para retomar la circulación por la pista auxiliar de la Vía Expresa.

Los ciudadanos que se dirijan hacia el sur de la capital por la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes deben tomar sus precauciones porque los carriles pueden soportar una alta carga vehicular por el cierre de calles y por las obras que se ejecutan en Lima, como Vía Expresa Grau.