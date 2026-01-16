¡Hoy se enciende el Estadio Nacional! Bad Bunny llega con toda su energía para hacer vibrar a Lima en su “Debí Tirar Más Fotos World Tour”, y no viene solo: trae consigo la pasión de miles de fanáticos listos para cantar, saltar y sentir cada tema que ha marcado su carrera. Este viernes 16 y sábado 17 de enero, el recinto se transformará en un epicentro de ritmo, color y adrenalina, donde cada canción se convierte en himno y cada coro en un grito colectivo de emoción.

Los seguidores ya se preparan para vivir una experiencia única, frente a frente con el artista que ha roto esquemas y redefine la música urbana a nivel mundial. ¡Que se sienta el flow desde la primera nota hasta la última!

El famoso “Conejo Malo” ha encendido la emoción entre sus fans, quienes cuentan las horas para su esperado regreso a Perú después de varios años de ausencia. La expectativa no solo gira en torno a verlo en vivo, sino también a descubrir qué sorpresas musicales y hits emblemáticos traerá en su repertorio para este espectáculo que promete quedarse grabado en la memoria de todos los asistentes.

Bad Bunny en Perú: el setlist oficial de éxitos que prenderá el “Debí Tirar Más Fotos World Tour”

Primer acto en el escenario principal

La mudanza

Calladita

Pitorro de coco

Weltita

Baile inolvidable

Nueva Yol

Segundo acto en ‘la Casita’

Veldá

Tití me preguntó

Neverita

Si veo a tu mamá

Voy a llevarte a PR

Me porto bonito

No me conoce - Remix

Bichiyal

Yo perreo sola

Efecto

Safaera

Diles

Mónaco

Canción sorpresa

Café con ron

Tercer acto en el escenario principal

Ojitos lindos

La canción

Kloufrens

Dákiti

El apagón

Bokete

DTMF

Eoo

Cuándo fue la última vez que Bad Bunny brindó un concierto en Perú

La última ocasión en que el artista puertorriqueño se presentó en nuestro país fue en noviembre de 2022, año que llevó a cabo su gira “World’s Hottest Tour”. En aquella ocasión, también se presentó ante sus fans peruanos en el Estadio Nacional.

Qué más debes saber sobre Bad Bunny

Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido artísticamente como Bad Bunny, es un rapero, cantante, compositor y actor puertorriqueño. Es considerado uno de los artistas más influyentes de la música latina contemporánea y un pionero en la popularización del trap latino y el reguetón a nivel global.

La discografía de Bad Bunny cuenta con múltiples álbumes exitosos y sencillos que han dominado las listas de popularidad a nivel mundial. Algunas de sus canciones más conocidas incluyen: “Dakiti”, “Yonaguni”, “Callaíta”, “Tití Me Preguntó”, “Me Porto Bonito”, entre muchas otras.