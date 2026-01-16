Bad Bunny en Lima: Fanáticos del artista ya ingresaron al Estadio Nacional

La fiebre por el Conejo Malo ya se siente en el coloso de José Díaz. Esta tarde, cientos de seguidores de Bad Bunny iniciaron su ingreso al Estadio Nacional para la primera de sus dos fechas en Lima, como parte de su gira mundial ‘Debí tirar más fotos’.
Desde la apertura de puertas a las 3 p. m., el ambiente ha sido de total euforia. Fanáticos vestidos con camisetas temáticas y sombreros jíbaros protagonizaron escenas de emoción, incluso corriendo al cruzar los controles para asegurar los mejores lugares cerca del escenario.
Según reportó Latina, las largas colas se formaron desde tempranas horas de la madrugada, reflejando la gran expectativa por el show del boricua de 31 años, que promete un repertorio de tres horas de duración.
El repertorio para este viernes 16 incluirá grandes éxitos como “Tití me preguntó”, “Calladita” y “Si veo a tu mamá”, además de nuevos temas como “Pitorro de coco”, “La mudanza”, “Weltita”, “Veldá”, “Neverita” y “Voy a llevarte a PR”, entre otros.
Bad Bunny arribó al Perú el pasado 14 de enero y no tardó en hacerse notar. Pues el intérprete de “Mónaco” fue captado por diversos usuarios en redes sociales saliendo del restaurante Maido, del chef Mitsuharu Tsumura, donde se tomó un momento para saludar a los fanáticos que lo esperaban en los exteriores.
El paso del artista por Sudamérica es parte del “Debí tirar más fotos World Tour”, gira que inició en noviembre de 2025 en República Dominicana.
Tras un éxito rotundo en Chile, donde agotó tres fechas consecutivas, Bad Bunny se presenta en Lima este viernes 16 y sábado 17 de enero, en lo que ya se perfila como el evento musical más importante del inicio de año en la capital peruana.