Bad Bunny en Lima: Fanáticos del artista ya ingresaron al Estadio Nacional

La fiebre por el Conejo Malo ya se siente en el coloso de José Díaz. Esta tarde, cientos de seguidores de Bad Bunny iniciaron su ingreso al Estadio Nacional para la primera de sus dos fechas en Lima, como parte de su gira mundial ‘Debí tirar más fotos’.

Desde la apertura de puertas a las 3 p. m., el ambiente ha sido de total euforia. Fanáticos vestidos con camisetas temáticas y sombreros jíbaros protagonizaron escenas de emoción, incluso corriendo al cruzar los controles para asegurar los mejores lugares cerca del escenario.

Según reportó Latina, las largas colas se formaron desde tempranas horas de la madrugada, reflejando la gran expectativa por el show del boricua de 31 años, que promete un repertorio de tres horas de duración.

El repertorio para este viernes 16 incluirá grandes éxitos como “Tití me preguntó”, “Calladita” y “Si veo a tu mamá”, además de nuevos temas como “Pitorro de coco”, “La mudanza”, “Weltita”, “Veldá”, “Neverita” y “Voy a llevarte a PR”, entre otros.

Accesos al concierto de Bad Bunny: ¿Por dónde ingresar según tu zona?

Para garantizar un ingreso fluido y evitar aglomeraciones, el Estadio Nacional ha habilitado accesos diferenciados:

Zona Platinum, Oriente y Zona Pit A: Ingreso por la Vía Expresa (Av. Paseo de la República).

Ingreso por la Vía Expresa (Av. Paseo de la República). Tribuna Norte y VIP: Acceso por el cruce de la Av. 28 de Julio con Paseo de la República.

Acceso por el cruce de la Av. 28 de Julio con Paseo de la República. Zona Occidente, Palcos y VIP Nation: Ingreso por la calle Saco Oliveros (lado de la Av. Petit Thouars).

Ingreso por la calle Saco Oliveros (lado de la Av. Petit Thouars). Tribuna Occidente y Zona Platinum (segundo acceso): Entrada por la calle Madre de Dios.

¿Cómo llegar al concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional?

Debido al cerco policial y el cierre del tráfico vehicular privado, se recomienda priorizar el transporte público:

Metropolitano: La estación Estadio Nacional es la opción más directa. Se sugiere recargar la tarjeta con antelación para evitar filas al salir del evento. Corredor Azul: Bajarse en la Av. Arequipa (altura de la cuadra 5) y caminar aproximadamente tres cuadras. Taxis por aplicación: Se recomienda fijar el punto de llegada a 4 o 5 cuadras de distancia (ej. Parque de la Reserva), ya que el acceso vehicular estará restringido en el perímetro inmediato.

Estos son los servicios de transporte público que estarán operativos tras el concierto de Bad Bunny. (Foto: ATU)

Recomendaciones de último minuto

DNI y Entrada: Es obligatorio portar tu documento físico junto con tu entrada nominada (digital o impresa).

Es obligatorio portar tu documento físico junto con tu entrada nominada (digital o impresa). Captura de pantalla: Debido a la saturación de redes móviles en eventos masivos, ten a la mano una captura de tu e-ticket .

Debido a la saturación de redes móviles en eventos masivos, ten a la mano una captura de tu . Batería externa: Lleva una batería portátil pequeña para asegurar que tu celular resista toda la jornada de grabación.

Algunos fans del 'Conejo malo' decidieron llegar caracterizados al Estadio Nacional. (Foto: Joel Alonzo y Paloma del Solar / @photo.gec)

El paso del Bad Bunny por Lima

Bad Bunny arribó al Perú el pasado 14 de enero y no tardó en hacerse notar. Pues el intérprete de “Mónaco” fue captado por diversos usuarios en redes sociales saliendo del restaurante Maido, del chef Mitsuharu Tsumura, donde se tomó un momento para saludar a los fanáticos que lo esperaban en los exteriores.

El paso del artista por Sudamérica es parte del “Debí tirar más fotos World Tour”, gira que inició en noviembre de 2025 en República Dominicana.

Tras un éxito rotundo en Chile, donde agotó tres fechas consecutivas, Bad Bunny se presenta en Lima este viernes 16 y sábado 17 de enero, en lo que ya se perfila como el evento musical más importante del inicio de año en la capital peruana.