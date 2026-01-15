Gabriela de los Ríos rinde tributo a Raffaella Carrà y lanza su una nueva versión de “Cariño mío”

La artista peruana Gabriela de los Ríos presenta su primer lanzamiento musical del 2026 con una nueva versión de “Cariño Mío”, balada icónica que rinde homenaje a los 50 años del clásico inmortalizado por Raffaella Carrá. La canción propone una reinterpretación contemporánea sin perder la esencia del tema original.

Conocida originalmente como “A far l’amore comincia tu” (1976), la canción regresa con un sonido actual que respeta su fuerza melódica y su carácter atemporal.

La producción estuvo a cargo de Jesús “El Viejo” Rodríguez, quien apostó por una estética elegante y moderna. Gabriela de los Ríos destacó la responsabilidad de versionar a Raffaella Carrà, señalando que su legado musical fue clave para despertar su pasión por la música.

Gabriela de los Ríos rinde tributo a Raffaella Carrá y lanza su una nueva versión de “Cariño mío”. (Foto: Instagram)

Radicada en Nueva York, la cantante peruana inicia así una nueva etapa artística este 2026, combinando su identidad latina con una proyección internacional.

El lanzamiento estará acompañado de un videoclip grabado en Nueva York, cuyo estreno está previsto para la segunda quincena de enero.

“Cariño mío” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, invitando tanto a los seguidores de Raffaella Carrà como a nuevos oyentes a redescubrir este clásico desde una mirada actual.

De cara al 2026, Gabriela de los Ríos anunció que prepara nuevas canciones en distintos géneros, incluyendo composiciones propias, con el objetivo de consolidar una propuesta personal que conecte tradición y modernidad.