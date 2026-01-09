La agrupación Cosa Nuestra, liderada por Tito Manrique, celebra 25 años de trayectoria con el lanzamiento de su nueva producción discográfica titulada “25 años de Salsa Criolla”. Este álbum rinde homenaje al folclor criollo y afroperuano, así como a dos de sus principales exponentes: Lalo Izquierdo y Macario Nicasio.

El nuevo disco reúne 10 canciones, de las cuales siete son composiciones inéditas de Tito Manrique. La propuesta reafirma el estilo que caracteriza a la agrupación, fusionando la tradición musical peruana con arreglos contemporáneos que renuevan el sonido de la salsa criolla.

El repertorio se completa con reinterpretaciones de temas emblemáticos como “Hechicera”, popularizada por Óscar D’León; “Cuidado”, balada llevada al vals por José José; y clásicos del folclor costeño como “Mamá Juanita”, que adquieren una nueva lectura musical en esta producción.

Cosa Nuestra celebra 25 años con nuevo disco y concierto en el Gran Teatro Nacional. (Foto: @cosanuestratitomanrique)

“25 años de Salsa Criolla” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y será presentado oficialmente en una única función el sábado 7 de marzo a las 8:30 p.m. en el Gran Teatro Nacional. Las entradas para el concierto están a la venta a través de Joinnus.

El álbum cuenta con la participación de destacados exponentes de la música criolla, entre jóvenes talentos y artistas consagrados como Mayra Guzmán, Maycol Abanto, Alex Quijandría, Martín Sánchez, Papeíto Abán, Noelia Herencia, Celeste Manrique y Carlos Mosquera.

Creada por Tito Manrique en 1999, la salsa criolla se ha convertido en el sello distintivo de Cosa Nuestra, agrupación que suma más de 15 producciones musicales y reconocimientos como la Gaviota de Plata en 2015 y una nominación al Latin Grammy en 2016.