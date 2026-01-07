Escuchar
La Charanga Habanera vuelve al Perú por show de aniversario. (Foto: Difusión)

Por Redacción EC

La agrupación cubana La Charanga Habanera celebrará su 37 aniversario con un concierto el sábado 7 de febrero en la Explanada Costa Verde de Chorrillos, ofreciendo por primera vez en Lima un show especial de dos horas con todo su repertorio.

La Charanga Habanera celebra 37 años con esperado concierto en Lima
