La Charanga Habanera celebra 37 años con esperado concierto en Lima

La agrupación cubana La Charanga Habanera celebrará su 37 aniversario con un concierto el sábado 7 de febrero en la Explanada Costa Verde de Chorrillos, ofreciendo por primera vez en Lima un show especial de dos horas con todo su repertorio.

Este esperado show contará con la participación de destacados artistas nacionales e internacionales, entre ellos Ken-Y, Nio García, Marama, Brunella, Josimar, Son Tentación, Salserín, Barrio Fino, Jeinson Manuelle, Caro Band, Combinación de La Habana, además de la animación musical de DJ Bryan Flow, consolidando el evento como una de las celebraciones tropicales más importantes del año.

Con más de tres décadas de trayectoria, La Charanga Habanera ha marcado generaciones con un estilo innovador que mezcla salsa, timba y ritmos urbanos. En esta ocasión especial, la orquesta sorprenderá a sus seguidores con una experiencia única que incluirá meet & greet exclusivo y prueba de sonido un día antes del concierto, permitiendo a los fans vivir de cerca la energía y el profesionalismo de la agrupación.

Este concierto aniversario reunirá a miles de asistentes en un solo escenario para celebrar la historia, vigencia y legado de una de las orquestas más influyentes de la música latina.

Las entradas estarán a la venta desde el viernes 9 de enero a las 10:00 a.m. en Teleticket, con una preventa del 30% de descuento válida los días 9, 10 y 11 de enero.