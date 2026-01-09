Bad Bunny en Lima: Productora advierte que no existen entradas físicas para los conciertos

Escuchar
Bad Bunny llegará a Perú en los próximos días para ofrecer dos esperados conciertos los días 16 y 17 de enero en el Estadio Nacional de Lima, como parte del “Debí Tirar Más Fotos World Tour”. Ante la gran expectativa, la productora a cargo del show dio una clara advertencia a los fans sobre la reventa de entradas.

