Bad Bunny en Lima: Productora advierte que no existen entradas físicas para los conciertos

Bad Bunny llegará a Perú en los próximos días para ofrecer dos esperados conciertos los días 16 y 17 de enero en el Estadio Nacional de Lima, como parte del “Debí Tirar Más Fotos World Tour”. Ante la gran expectativa, la productora a cargo del show dio una clara advertencia a los fans sobre la reventa de entradas.

A través de un comunicado (y una posterior publicación en redes sociales), la productora a cargo de los conciertos de Bad Bunny advirtió al público y a los fans del cantante que “no existe venta de entradas físicas para ninguna de las dos fechas”.

“En los últimos días se ha detectado la circulación de supuestos tickets impresos y archivos digitales falsos en redes sociales y canales no oficiales, por lo que se recomienda no adquirir entradas fuera de las plataformas autorizadas”, señaló la productora.

Además, resaltó que “la única modalidad válida de ingreso al evento es a través de Smart Ticket – Quentro, sistema oficial habilitado para este concierto”.

De esta manera, la productora de los conciertos de Bad Bunny en Lima resaltó que para los conciertos en el Estadio Nacional “no se ha autorizado la entrega de tickets físicos ni e Tickets en formato PDF”, por lo que estos formatos serán considerados fraudulentos.

“Se informa que el día del concierto solo se aceptarán entradas visibles desde la aplicación Smart Ticket – Quentro. La productora exhorta al público a evitar estafas y a no comprar entradas en lugares o perfiles no oficiales, con el fin de garantizar una experiencia segura en uno de los espectáculos más esperados del año”, finalizó el comunicado.

