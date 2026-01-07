Escuchar
(2 min)
El cantante puertorriqueño Bad Bunny. (Foto: EFE/ Thais Llorca)

El cantante puertorriqueño Bad Bunny. (Foto: EFE/ Thais Llorca)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny. (Foto: EFE/ Thais Llorca)
El cantante puertorriqueño Bad Bunny. (Foto: EFE/ Thais Llorca)
Por Redacción EC

La expectativa por el regreso de Bad Bunny a Lima no solo gira en torno a las fechas confirmadas de sus conciertos, sino también al posible repertorio que presentará en el Estadio Nacional. A pocas semanas de los dos shows del tour Debí Tirar Más Fotos, fanáticos y comunidades digitales han comenzado a difundir listas tentativas de canciones que el artista puertorriqueño podría interpretar ante el público peruano.

De shows en SJL y Puente Piedra a agotar estadios: Bad Bunny y la historia de un ascenso sin atajos
Tendencias

De shows en SJL y Puente Piedra a agotar estadios: Bad Bunny y la historia de un ascenso sin atajos

Bad Bunny en Lima: estas serían las canciones que sonarían en sus conciertos
Música

Bad Bunny en Lima: estas serían las canciones que sonarían en sus conciertos

“‘Es por amor’ dejó de pertenecernos, se volvió memoria colectiva”: G.I.T. vuelve como G y T para celebrar su hit que cumple 40 años
Música

“‘Es por amor’ dejó de pertenecernos, se volvió memoria colectiva”: G.I.T. vuelve como G y T para celebrar su hit que cumple 40 años

Don Tetto, Amén, LBD, RIO y más grupos se presentarán en el festival “Te Pone Rock” en Lima
Música

Don Tetto, Amén, LBD, RIO y más grupos se presentarán en el festival “Te Pone Rock” en Lima