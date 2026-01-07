Bad Bunny en Lima: estas serían las canciones que sonarían en sus conciertos

La expectativa por el regreso de Bad Bunny a Lima no solo gira en torno a las fechas confirmadas de sus conciertos, sino también al posible repertorio que presentará en el Estadio Nacional. A pocas semanas de los dos shows del tour Debí Tirar Más Fotos, fanáticos y comunidades digitales han comenzado a difundir listas tentativas de canciones que el artista puertorriqueño podría interpretar ante el público peruano.

Según comentarios y recopilaciones realizadas por seguidores que han asistido a presentaciones previas, el setlist estaría conformado por alrededor de 29 canciones. Entre los temas más mencionados figuran éxitos consolidados como “Safaera”, “Si veo a tu mamá”, “Monaco”, “Nueva Yol” y “Weltita”, además de canciones de etapas más recientes como “Dákiti”, “DTMF” y “El apagón”.

Una de las particularidades que más ha llamado la atención es la versión que sostiene que Bad Bunny incluiría una canción distinta en cada país que visita durante la gira. Esta posibilidad ha generado debate sobre cuál podría ser el tema elegido exclusivamente para Lima y si el cantante hará alguna mención especial a la ciudad durante sus presentaciones.

En redes sociales, uno de los títulos que aparece con mayor frecuencia es “Bichiyal”, canción solicitada por numerosos seguidores que esperan escucharla en vivo. La eventual combinación de clásicos con producciones recientes apunta a ofrecer un espectáculo que conecte con distintas generaciones de fanáticos del “Conejo Malo”.

No obstante, estas listas no han sido confirmadas por el propio artista ni por su equipo de producción. Se trata de reconstrucciones elaboradas por seguidores a partir de conciertos anteriores y del seguimiento detallado a cada presentación del tour, por lo que el repertorio final podría variar.

Fotografía de archivo del artista puertorriqueño Bad Bunny. (Foto: EFE/ Thais Llorca)

Los conciertos de Bad Bunny en Lima se realizarán el 16 y 17 de enero en el Estadio Nacional, luego de que las productoras F&M (Perú) y CMN anunciaran la reprogramación de las fechas originales. El adelanto respondió a compromisos internacionales del artista, entre ellos su participación como figura central del Show de Medio Tiempo del Super Bowl LX, previsto para febrero de 2026.

Mientras se espera la confirmación oficial del setlist, la expectativa continúa creciendo entre los miles de seguidores que se preparan para vivir dos noches de música en la capital.

