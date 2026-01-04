Marilyn Monroe, Winnie Pooh y la revista “Amauta”: ¿Por qué el 2026 es el año de los centenarios más fascinantes de la cultura?

El flamante 2026 es un año rico en efemérides significativas. Estas fechas nos ayudan a mantener viva la memoria colectiva, resaltando logros, trascendentales sucesos y las figuras que han moldeado el mundo que conocemos. Nos ofrecen una oportunidad para la reflexión, y la celebración de logros pasados, fomentando un sentido de identidad y preservación histórica.

Para la cultura de occidente, hay tres personajes fundamentales para tomar en cuenta su legado y pensamiento: San Francisco de Asís, cuyos 800 años de su muerte, ocurrida el 3 de octubre de 1226, inspirará ciertamente una mirada a la naturaleza, la humildad y el servicio al prójimo; los 400 años de la muerte del filósofo Francis Bacon (9 de abril) y los 250 años su colega David Hume. Otra celebración clave: el 4 de julio, Estados Unidos celebra los 250 años de la Declaración de Independencia, así como la conmemoración de los 200 años de la muerte de sus dos presidentes: Thomas Jefferson y John Adams.

Como lo celebró recientemente el actor Dick Van Dyke, esperamos que otro actor y cómico notable, Mel Brooks, celebre el 28 de junio su cumpleaños número 100 años vivito y coleando.

Agatha Christie.

En enero, los lectores pueden volver a los libros del lacónico Juan Rulfo y de la prolífica Agatha Christie, de quienes se conmemoran 40 y 50 años respectivamente de ausencia, el día 7 el mexicano y el lunes 12 la reina británica del suspenso. Por su parte, Jack London, referente de las novelas de aventuras, alcanza su 150 aniversario de nacimiento en San Francisco, California, el 12 de enero. En febrero, el viernes 20, un autor de culto para los fanáticos del terror, Richard Matheson, celebra su centenario de nacido, una fiesta que un artista peruano, el ilustrador arequipeño Alberto Vargas, festeja exigiendo una exposición a su altura.

Otros centenarios notables: los del actor y comediante Jerry Lewis (16 de marzo), del músico Miles Davis (26 de mayo), de la eternamente espléndida actriz Marilyn Monroe (1 de junio), del director Sydney Pollack (1 de julio), del entrañable “crooner” Tony Bennett (3 de agosto), del historietista René Goscinny, el padre de Asterix (14 de agosto), del filósofo francés Michel Foucault (15 de octubre), del músico Chuck Berry y el protagonista de Fitzcarraldo, el actor Klaus Kinski, ambos nacidos el 18 de octubre de 1926.

Marilyn Monroe.

Una mención especial para el centenario del cineasta Roger Corman (5 de abril), por quien el director Luis Llosa, quien trabajó con él, busca organizar una jornada de conversatorios para recordar al fundamental cineasta de culto.

Centenarios luctuosos: el 10 de junio, España conmemorará los 100 años de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí con la última piedra colocada en su obra mayor: la Sagrada Familia, finalmente terminada. Se recordará también al mítico galán Rodolfo Valentino, fallecido un 23 de agosto de 1926, en la cumbre de su éxito y fama. Asimismo, Francia se prepara para la gran celebración impresionista por los 100 años de la muerte del pintor Claude Monet (5 de diciembre, 1926).

En cuanto a publicaciones, recordamos los 300 años de la publicación de “Los viajes de Gulliver” de Jonathan Swift, ocurrida un 28 de octubre 1726. Asimismo, los 100 años de la publicación de la revista “Amauta”, dirigida por José Carlos Mariátegui, y en otro registro, los 100 años del tierno oso Winnie-the-Pooh, que hizo su debut literario el 14 de octubre de 1926, escrito por A. A. Milne e ilustrado por E. H. Shepard.