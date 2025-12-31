En un evento meteorológico inusual, un arcoíris se registró en el cielo de Lima durante la tarde del miércoles 31 de diciembre. El fenómeno, que en algunos sectores pudo apreciarse con su circunferencia completa, fue interpretado por miles de ciudadanos como una premonición de buena fortuna para el 2026.

Así, usuarios en plataformas digitales comenzaron a reportar el avistamiento desde puntos tan diversos como Barranco, el Callao, San Martín de Porres, Puente Piedra, Los Olivos, el Cercado de Lima y San Isidro, generando una ola de reacciones y convirtiéndose en tendencia bajo mensajes de esperanza y buenos deseos.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Hermoso arcoiris en el último día del año. El cielo de Lima despide así el 2025 y se prepara a recibir el 2026. pic.twitter.com/MS7T0aEdXm — Gerardo Caballero (@gcaballeror) January 1, 2026

¿Cómo reaccionaron los limeños en redes sociales ante el arcoíris?

La coincidencia del fenómeno con las celebraciones de fin de año motivó diversas expresiones de los internautas. En la red social X (antes Twitter), los ciudadanos compartieron fotografías en principales puntos de Lima.

Arcoíris en Lima | Foto: X (@Claudiaontime)

“Inusual pero hermoso”, escribió una usuaria adjuntando una imagen del cielo capitalino. Por su parte, otro ciudadano comentó en la misma plataforma: “Hermosura de arcoíris para acabar el año”.

Arcoíris en Lima 2025 | Foto: X (@hombredeltiempo)

“Que este arcoíris sea el presagio de un mejor futuro, que el 2026 sea muy bueno para todos”, señaló otro ciudadano al compartir una toma del fenómeno sobre el centro financiero de San Isidro, mientras otros calificaron el evento como un “maravilloso fin de año”.

Arcoíris en Lima 2025 | Foto: X (@AlejVillalobos)

¿Lima registrará lluvias durante el inicio de 2026?

Pese a que no se registraron lluvias intensas en todos los sectores al momento del avistamiento, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ya había anticipado condiciones propicias para este tipo de eventos.

Según los últimos informes de la entidad, se prevén ligeras precipitaciones en diversas zonas de Lima para los días 1 y 2 de enero, con brillo solar y clima templado hasta el 4 del mismo mes.

Lima, 28 de Diciembre del 2025 | Playa Agua Dulce | Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec / NUCLEO-FOTOGRAFIA > VIOLETA AYASTA

De ese modo, en Lima, las temperaturas máximas oscilarán alrededor de los 25 °C, mientras que las mínimas descenderán hasta los 16 °C principalmente en los distritos alejados del mar, con mañanas frescas, propias de esta temporada.