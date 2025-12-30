Este miércoles, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, entre el 1 y el 4 de enero, Lima Metropolitana experimentará un clima templado durante la noche y las primeras horas de la mañana, con un cambio hacia el brillo solar durante el día, marcando así el inicio del 2026.

De ese modo, en la capital, las temperaturas máximas oscilarán alrededor de los 25 °C, mientras que las mínimas descenderán hasta los 16 °C principalmente en los distritos alejados del mar, con mañanas frescas, propias de la temporada. Igualmente, no se descarta la probabilidad de lluvia ligera y aislada de verano entre el 1 y 2 de enero.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Costa: brillo solar y temperaturas elevadas

En la región costa predominará el brillo solar, especialmente en las ciudades del sur y centro-sur del país. Se esperan temperaturas elevadas en las áreas más alejadas del litoral, especialmente en Piura, Lambayeque e Ica, donde los termómetros podrían acercarse a los 35 °C.

A su vez, en las localidades costeras, se anticipan mañanas frescas, con nubosidad en las primeras horas debido a la influencia de la baja temperatura del mar, los vientos y la humedad costera.

Familias enteras aprovecharon que ya es verano y el día no laborable para disfrutar dl 25 de diciembre en Lima, Perú. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Sierra: precipitaciones y marcado contraste térmico

En los andes se espera un panorama mixto, con cielos parcialmente nublados y la posibilidad de precipitaciones localizadas, como lluvia, granizo, aguanieve y nieve, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento en diversas provincias de la sierra.

Durante el día, ciudades como Ayacucho podrían registrar temperaturas máximas de hasta 29 °C, mientras que Huánuco y Yungay alcanzarían alrededor de los 27 °C. En contraste, por la noche y madrugada, se esperan temperaturas mínimas.

Por ejemplo, en Huancavelica se prevé una mínima cercana a los 3 °C y en Juliaca valores alrededor de los 5 °C. Se recomienda tomar precauciones ante estas variaciones térmicas.

Senamhi

Selva: ambiente cálido y lluvias focalizadas

A su vez, en la Amazonía peruana predominará un ambiente caluroso y húmedo. En Iquitos, por ejemplo, se registrarán temperaturas de hasta 32 °C, mientras que en Pucallpa y Puerto Maldonado los termómetros podrían alcanzar los 31 °C.

Se espera la presencia de lluvias y tormentas focalizadas en ciudades como Moyobamba, Tarapoto, Pucallpa, Oxapampa, así como en la selva de Cusco y Puno, con cielos mayormente nublados.

Por la noche, las temperaturas mínimas en la selva se mantendrán altas, entre los 22 °C y 24 °C, propias del clima tropical que caracteriza a la región.