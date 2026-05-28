Resumen

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Por Redacción EC

El moderno radar meteorológico instalado en Ica inició un periodo de marcha blanca como parte de las acciones impulsadas por el Ministerio del Ambiente (Minam), a través del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), para mejorar el monitoreo de lluvias y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias climáticas en la región.

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