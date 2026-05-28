El moderno radar meteorológico instalado en Ica inició un periodo de marcha blanca como parte de las acciones impulsadas por el Ministerio del Ambiente (Minam), a través del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), para mejorar el monitoreo de lluvias y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias climáticas en la región.

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Durante la fase de marcha blanca, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) estará a cargo del radar y de la capacitación del personal del Senamhi. Concluidos los 60 días y formalizada la entrega del sistema, la operación quedará bajo responsabilidad del Senamhi.

La implementación de esta moderna herramienta tecnológica permitirá observar en tiempo real el comportamiento de las precipitaciones y anticipar posibles emergencias en la región, contribuyendo a una respuesta más oportuna de las autoridades y la población. Se trata del radar de banda C que tiene un alcance amplio y permite monitorear precipitaciones a largas distancias con buena precisión.

Este radar forma parte del proyecto integral del Sistema de Alerta Temprana (SAT), que contempla una inversión de 70 millones de soles y ampliará la capacidad de vigilancia meteorológica en la región. El equipo tendrá un alcance de entre 250 y 300 kilómetros y contribuirá al monitoreo oportuno de precipitaciones e inundaciones.

El proyecto también incluye la instalación de estaciones pluviométricas automáticas en distintos puntos de las cuencas de los ríos Ica y San Juan, además de sirenas y sistemas de alerta dirigidos a la población, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.

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El radar está ubicado en un área de 400 m². Cuenta con una torre metálica de 21 metros de altura y una sala de control equipada con paneles metálicos aislantes y sistemas especializados para la transmisión de datos al Senamhi Ica y Lima, como parte del diseño nacional del sistema de alerta temprana frente a inundaciones y movimientos en masa.

El radar meteorológico de banda C estará operativo en los próximos meses y el proyecto integral tiene previsto culminar a mediados del 2028, fortaleciendo así la resiliencia de las poblaciones vulnerables frente a los impactos del cambio climático.

Para el Ministerio del Ambiente, invertir en monitoreo climático y sistemas de alerta temprana permite mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, proteger la vida de las personas y reducir los impactos económicos y sociales ocasionados por los desastres naturales.