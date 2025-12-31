ATU activa servicio especial del Metropolitano hacia Agua Dulce por temporada de verano. (Foto: Facebook/Metropolitano)
ATU activa servicio especial del Metropolitano hacia Agua Dulce por temporada de verano. (Foto: Facebook/Metropolitano)
Redacción EC
Redacción EC

La informó que, desde este jueves 1 de enero, los veraneantes podrán llegar a la playa Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos, utilizando los buses alimentadores del . El servicio especial operará durante la temporada de verano los días sábados y domingos, aunque de manera excepcional funcionará también los días jueves 1 y viernes 2 de enero, feriados por las celebraciones de fin de año.

LEE: Mercado de Caquetá: carne de cerdo es la más pedida para la cena de Año Nuevo 2026

Los buses saldrán desde el embarque n.° 16 del terminal Matellini y recorrerán la avenida Huaylas de forma directa hacia la playa Agua Dulce. El horario de ida será de 10:00 a. m. a 6:30 p. m., mientras que el retorno se realizará por la misma ruta desde las 10:30 a. m. hasta las 7:00 p. m., permitiendo un flujo constante de pasajeros durante el día.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

La ATU precisó que el servicio contará con tarifa integrada, lo que permitirá a los usuarios movilizarse desde el norte de Lima, a través de las rutas alimentadoras, o desde el terminal Chimpu Ocllo, en Carabayllo, hasta Chorrillos pagando solo S/3.50 con la tarjeta del Metropolitano o Lima Pass. El medio pasaje tendrá un costo de S/1.75. Para acceder a este beneficio, cada pasajero deberá contar con su propia tarjeta, ya que el descuento aplica únicamente al primer usuario en el transbordo, el cual debe realizarse en un plazo máximo de dos horas.

Asimismo, se informó que en las y Pescadores existen paraderos autorizados para el servicio de taxi independiente, lo que complementa la oferta de transporte en la zona.

Buses alimentadores del Metropolitano llevarán a veraneantes a Agua Dulce desde enero. (Foto: Andina)
Buses alimentadores del Metropolitano llevarán a veraneantes a Agua Dulce desde enero. (Foto: Andina)
MÁS: Fin de Año: Google celebra la llegada del Año Nuevo 2026 con doodle especial

Durante la temporada de verano 2025, entre enero y marzo, el servicio especial playero del Metropolitano movilizó a más de 27 mil usuarios. La ATU ratificó su compromiso de continuar brindando a limeños y chalacos un eficiente, seguro y accesible durante la temporada de mayor afluencia a las playas.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC