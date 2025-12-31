La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que, desde este jueves 1 de enero, los veraneantes podrán llegar a la playa Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos, utilizando los buses alimentadores del Metropolitano. El servicio especial operará durante la temporada de verano los días sábados y domingos, aunque de manera excepcional funcionará también los días jueves 1 y viernes 2 de enero, feriados por las celebraciones de fin de año.

Los buses saldrán desde el embarque n.° 16 del terminal Matellini y recorrerán la avenida Huaylas de forma directa hacia la playa Agua Dulce. El horario de ida será de 10:00 a. m. a 6:30 p. m., mientras que el retorno se realizará por la misma ruta desde las 10:30 a. m. hasta las 7:00 p. m., permitiendo un flujo constante de pasajeros durante el día.

🏖️🚍 ¡Vuelve el Playero del Metropolitano!



Desde el 1 de enero, regresa el servicio especial Playero, que te lleva directo a la playa Agua Dulce con los buses alimentadores del Metropolitano. pic.twitter.com/n8IxWLOVzv — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) December 30, 2025

La ATU precisó que el servicio contará con tarifa integrada, lo que permitirá a los usuarios movilizarse desde el norte de Lima, a través de las rutas alimentadoras, o desde el terminal Chimpu Ocllo, en Carabayllo, hasta Chorrillos pagando solo S/3.50 con la tarjeta del Metropolitano o Lima Pass. El medio pasaje tendrá un costo de S/1.75. Para acceder a este beneficio, cada pasajero deberá contar con su propia tarjeta, ya que el descuento aplica únicamente al primer usuario en el transbordo, el cual debe realizarse en un plazo máximo de dos horas.

Asimismo, se informó que en las playas Agua Dulce y Pescadores existen paraderos autorizados para el servicio de taxi independiente, lo que complementa la oferta de transporte en la zona.

Buses alimentadores del Metropolitano llevarán a veraneantes a Agua Dulce desde enero. (Foto: Andina)

Durante la temporada de verano 2025, entre enero y marzo, el servicio especial playero del Metropolitano movilizó a más de 27 mil usuarios. La ATU ratificó su compromiso de continuar brindando a limeños y chalacos un transporte público eficiente, seguro y accesible durante la temporada de mayor afluencia a las playas.

