Con la llegada del feriado de Año Nuevo 2026, miles de personas se preparan para viajar hacia los balnearios del sur de lima. Este año, una de las principales novedades es que la Panamericana Sur ya no cobra peaje debido a que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) asumió el control operativo de la red vial tras el retiro de la concesionaria Rutas de Lima en diciembre.

Ante este nuevo escenario, estas son las medidas que se ejecutarán para agilizar el tránsito en una temporada con mayor flujo de vehículos. Para tener una idea del volumen de tráfico, hasta el año pasado, cerca de 40 mil vehículos se desplazaban por dicha carretera, especialmente entre las 10 de la mañana y 2 de la tarde, con picos de más de 3.000 autos por hora en el Peaje Punta Negra (KM 45). Sin el costo del peaje, se espera un aumento de dicho flujo.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

1. Vía sin peaje

Desde principios de diciembre, la MML asumió la operación del tramo de la carretera Panamericana Sur que antes era gestionado por Rutas de Lima, liberándolas del cobro que hasta noviembre era de S/7.50 soles. Esto significa que los principales peajes hacia el sur —incluidos Huaylas, Villa, Punta Negra, San Pedro, Arica y Quebrada Seca— están libres, lo que reduce los costos del viaje y facilita el flujo vehicular.

La vuelta en el cobro del peaje en la Panamericana Sur traerá cola y polémica. Fotos: Joel Alonzo/GEC / JOEL ALONZO

Ayer, el Concejo Metropolitano de Lima aprobó por la suscripción de un convenio entre MML y la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), para la administración de las vías metropolitanas: Panamericana norte y sur.

Con ello se garantiza la atención a la seguridad vial y la atención de las emergencias viales, el monitoreo vehicular, mantenimiento rutinario y periódico de ambas vías, el recojo y disposición final de basura y desmontes y la operación de los bienes del proyecto, entre otros.

2. Cambio temporal de sentido

Como parte del Plan Verano 2026, la MML implementará un cambio temporal de sentido de la vía en la Panamericana Sur el 1 de enero de 2026, de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., con el objetivo de priorizar el retorno hacia Lima. Esta medida también se aplicará otros domingos de enero, febrero y marzo.

Para fortalecer la respuesta ante emergencias viales, el plan incluye el despliegue de patrullas, grúas, ambulancias, motocicletas y drones, así como un equipo de 60 inspectores de transporte que trabajarán en coordinación con la Policía de Carreteras en los puntos críticos de mayor riesgo.

Asimismo, se ha habilitado la Central de Emergencias 939 561 906 , que funcionará las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para atender auxilio mecánico, accidentes de tránsito, emergencias médicas y limpieza de la vía.

3. Seguridad

El jefe de la Policía de Tránsito, general PNP Manuel Vidarte, informó que se han implementado 30 puestos de vigilancia policial y siete accesos seguros a las playas del litoral sur de la capital. Asimismo, se ha dispuesto el uso de dos grúas para la remoción oportuna de vehículos averiados y la presencia de personal paramédico para la atención inmediata de emergencias médicas.

El general Vidarte exhortó a los conductores a respetar estrictamente las normas de tránsito y a evitar conductas de riesgo como el consumo de bebidas alcohólicas, el exceso de velocidad y el uso del teléfono celular mientras conducen, a fin de prevenir accidentes vehiculares.

4. Control y fiscalización

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) ha desplegado cinemómetros (dispositivos que permiten registrar en tiempo real la velocidad de los vehículos) en los tramos que concentran el mayor número de siniestros viales en el país, con el objetivo de detectar y sancionar a los conductores que incumplen las normas de tránsito.

En el caso de la Panamericana Sur, estos se ubican entre el km 60 al 128 (Cañete).

Carlos Brusso, vocero de Sutran, dio a El Comercio una serie de recomendaciones para evitar incidentes: “Si va a viajar en bus, debe asegurarse de que el transporte sea formal y brinde un servicio adecuado. Esto puede verificarse a través de la aplicación Viaje Seguro, donde, al tomar una foto de la placa del vehículo, se puede conocer si está habilitado y acceder a los datos de los conductores, como la vigencia de su licencia”, indicó.

Asimismo, exhortó a la población a reportar cualquier incidente en las vías a través del número 0800-12345 de “Aló Sutran”, que permite enlazar la llamada con las autoridades correspondientes para mitigar riesgos. También recordó que está disponible el Fiscafono de la Sutran, cuyo número es 999 382 606, una línea de WhatsApp operativa las 24 horas, mediante la cual los pasajeros pueden reportar emergencias, transporte informal, casos de acoso o incidencias en carreteras, contribuyendo así a garantizar viajes más seguros.

5. Obras nuevas

Además de las medidas operativas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) habilitó recientemente un intercambio vial entre Mala y Bujama, con puentes que separan los flujos vehiculares y agilizan el tránsito en uno de los tramos más congestionados de la ruta.

Se puso en marcha el intercambio vial Bujama, una importante infraestructura ubicada en el kilómetro 90 de la Panamericana Sur, en el distrito de Mala, provincia limeña de Cañete, que permitirá agilizar el tránsito y reducir la congestión vehicular. / Andina

Con una inversión aproximada de 39 millones de soles, el Intercambio Vial Bujama eleva la Panamericana Sur mediante dos puentes de concreto armado y habilita una vía local que conecta el Valle de Mala con el balneario de Bujama. Además, incluye un circuito peatonal y nuevas ciclovías que permiten separar de manera segura a peatones y ciclistas del tráfico vehicular.

6. Papaleta ciudadana

Por tercer año consecutivo, El Comercio lanza su campaña de papeletas ciudadanas para multar a los conductores que ocupen ilegalmente la vía auxiliar de la Panamericana Sur. Con el auspicio de SOAT Mapfre, este verano volveremos a recibir los reportes de nuestros lectores para elaborar denuncias y presentarlas a la Sutran.

Las vías auxiliares tienen el nombre de oficial de 'bermas'. La falta G11 del Reglamento Nacional de Tránsito sanciona a los conductores que circulan sobre ellas. Foto: Antonio Melgarejo / GEC. / ANTONIO MELGAREJO

Envíanos al WhatsApp de la campaña #notepases 937-714-189 los videos de conductores ingresando indebidamente a la vía auxiliar y los convertiremos en papeletas ciudadanas. La meta es realizar más de 1.000 reportes este verano.

7. Recomendaciones

Para reducir la congestión por el aumento de viajes por fiestas de fin de año, especialistas recomiendan planificar la salida de Lima con antelación y evitar las horas de mayor congestión: suele haber tráfico pesado entre 2:00 p. m. y 8:00 p. m. del 31 de diciembre y para el retorno el 1 de enero entre las 9:00 a. m. y 2:00 p. m.