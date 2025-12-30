A pocos horas de iniciar el Año Nuevo 2026, Sedapal anunció un corte temporal del servicio de agua potable que afectará a varios distritos de Lima Metropolitana. La suspensión del suministro está programada para este martes 30 y miércoles 31 de diciembre, como parte de las labores de mantenimiento y trabajos técnicos en la red de la empresa estatal.

Según informó la entidad, estas acciones tienen como objetivo asegurar la calidad y continuidad del servicio para los usuarios. Sedapal recomendó a la población tomar las previsiones necesarias durante el periodo de interrupción, mientras se desarrollan las labores programadas en la infraestructura de distribución.

Corte de agua martes 30 de diciembre

Puente Piedra

Zona: A.H. Tiwinza, A.H. Los Vencedores, A.H. Villa Canaán, A.H. Vista Alegre de Zapallal, Asoc. Viv. Virgen de las Nieves, Asoc. Viv. Lecona Leoncio Prado, Asoc. Viv. Leoncio Prado Oeste, Asoc. Viv. Leoncio Prado, Asoc. Viv. Oasis, Asoc. Prop. Lotes Semirústicos Leoncio Prado, Asoc. Viv. Lecona Leoncio Prado Oeste Zapallal, C.P. Las brisas del norte, Urb. Las Dalmacias, Urb. Zapallal, P. J. Laderas de Chillón 1era explanada. Horario: 12:00 a. m. - 8:00 p. m. Motivo: Limpieza de reservorio

Villa María del Triunfo

Zona: Entre las habilitaciones Los Álamos y Ampliación Paraíso, R-Jardines del Paraíso. Cuadrante: Calle Apurímac, Calle San Benito, Calle El Nuevo Paraíso, Pasaje S/N. Horario: 11:00 a. m. - 5:00 p. m. Motivo: Ejecución de empalme

Lima Cercado

Zona: C.H. Palomino, C.R.Bancario, Urb. Pando 3era etapa. Cuadrante: av. Venezuela, av. Sabrá Bernardita, Jr. Santa Teodosia, av. Universitaria. Horario: 10:00 a. m. - 10:00 p. m. Motivo: Limpieza de reservorio

San Juan de Lurigancho

Zona: Urb. Chacarilla Otero, Cooperativa Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II, y Cooperativa la Huayrona I, Urb. San Gabriel. Horario: 8:00 a. m. - 5:00 p. m. Motivo: Mantenimiento preventivo del reservorio N° 5 de Vicentelo.

Corte de agua miércoles 31 de diciembre

Lima Cercado

Zona: Urb. Pando 3ra etapa, C.R. Palomino, P.J. Los Sauces, Urb. AVEP 2da etapa, Urb. Palomino, A.H. Luis Pardo, Urb. Las Brisas 2da etapa. Horario: 10:00 a. m. - 10:00 p. m. Motivo: Limpieza de reservorio.

