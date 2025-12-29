A puertas del inicio del verano 2026, la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) advirtió que el 60% de las playas con vigilancia sanitaria a nivel nacional no tiene calificación saludable.

Así lo informó el biólogo Carlos Collantes, especialista en playas de la entidad, en diálogo con RPP.

“Tenemos, hasta el cierre de hoy 29 de diciembre, 311 playas con vigilancia hasta 2025. De estas, aproximadamente el 60 por ciento cuentan con una calificación no saludable y un aproximado de 40 por ciento cuentan con la calificación saludable a nivel nacional”, señaló Collantes en el programa La Rotativa del Aire.

Collantes explicó que la vigilancia sanitaria se desarrolla durante todo el año, pero se intensifica en la temporada de verano debido al incremento de bañistas.

Detalló que la evaluación se basa en tres criterios: la calidad microbiológica del agua, la disponibilidad de servicios higiénicos y la limpieza de la playa. En temporada alta, la vigilancia es semanal.

El especialista advirtió que acudir a playas no saludables puede generar infecciones cutáneas y gastrointestinales, principalmente diarreas asociadas a bacterias fecales. Por ello, recomendó acudir a balnearios con calificación saludable.

Los ciudadanos pueden verificar el estado sanitario de las playas a través del sistema de información de Digesa.

“Tanto el mar como la arena cambian dinámicamente sus condiciones, entonces, bajo esto, la recomendación directa para la población bañista sería tratar de acudir a estas zonas que tienen calificación saludable”, detalló el especialista.