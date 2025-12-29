A solo unos días de iniciar el Año Nuevo 2026, el Seguro Social de Salud (EsSalud) recomienda a la ciudadanía incorporar hábitos o rutinas que ayuden a prevenir enfermedades y mejoren la calidad de vida.

El nutricionista de EsSalud Jonathan Yupanqui apuntó que se deben “dejar atrás” costumbres que no son saludables y en algunos casos “nocivas”.

“Todo cambio siempre va a traer resultados favorables para el cuerpo y la salud de las personas”, indicó el especialista.

Cambios generales para la salud

El especialista señala que la meta no debe limitarse a perder kilos, sino a optimizar la composición corporal. Si la grasa se distribuye por todo el cuerpo, la más dañina es la visceral, situada en la zona abdominal, por su efecto inflamatorio y su vínculo con múltiples enfermedades, precisa el licenciado.

Además, precisó es importante conservar y fortalecer la masa muscular ya que esta actúa como un tejido de reserva y está ligado a la respuesta inmunológica.

¿Qué tan recomendables son las dietas?

Yupanqui aclaró que llevar un estilo de vida saludable no implica seguir dietas estrictas o extremas, sino más bien lo ideal es alimentarse de forma balanceada y variada.

El nutricionista recomendó el consumo de verduras, frutas (tres porciones al día) no eliminar las carnes (optando por las magras) y reducir el consumo excesivo de carbohidratos y alimentos con alto contenido energético.

El verano también ofrece el escenario perfecto para asumir estos cambios: el clima facilita salir a moverse desde temprano y hace más sencillo incluir ensaladas y comidas ligeras en la rutina.

El nutricionista destaca la importancia de una buena alimentación y la necesidad de comenzar desde la muy temprana edad. Entre los ajustes que una persona puede incorporar a su vida diaria es añadir más verduras o reducir 100 gramos al mes, lo que generará un beneficio a largo plazo.