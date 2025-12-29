El alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, confirmó la prohibición total de campamentos y fogatas en la playa Agua Dulce y otros balnearios del distrito durante las celebraciones de Año Nuevo. La medida se aplicará desde el miércoles 31 de diciembre y contará con un despliegue de personal municipal para fiscalizar el cumplimiento de la disposición.

En declaraciones a RPP, el burgomaestre señaló que se impondrá una multa de S/ 2 800 a quienes instalen carpas o enciendan fogatas en las playas. La restricción también alcanzará a balnearios como La Herradura, La Costanera y La Chira, como parte de un plan para evitar desórdenes y daños al espacio público durante la Nochevieja.

Chorrillos anuncia sanciones y fiscalización para evitar campamentos en Año Nuevo. (Foto: Andina)

Cortez explicó que la decisión responde a antecedentes de acumulación de residuos y situaciones que afectan la seguridad y salubridad del lugar tras las celebraciones. Indicó que la municipalidad busca evitar escenarios que dificulten la limpieza y el control del orden en las primeras horas del nuevo año.

Chorrillos aplicará multa de S/ 2 800 por campamentos y fogatas durante Año Nuevo. (Foto: Andina)

La autoridad precisó que la medida no restringe el derecho al libre tránsito de quienes visiten las playas a la medianoche por tradiciones o rituales, pero remarcó que se impedirá cualquier intento de acampar o realizar fogatas, con el objetivo de garantizar playas limpias y seguras para familias y deportistas.

PNP en playas de Lima

Desde el 14 de diciembre de 2025, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha realizado 54 rescates en playas limeñas, destacando el alto riesgo de accidentes en la temporada de verano. Estas operaciones responden a emergencias acuáticas donde la ingesta de bebidas alcohólicas es una de las principales causas, según datos de la Unidad de Salvataje.

La Unidad de Salvataje exhortó a los veraneantes a respetar el sistema de banderas en las playas: verde para apto para bañistas, amarilla para ingreso con precaución, y roja para prohibido.

