La Municipalidad Metropolitana de Lima lanzó el Plan de Seguridad Vial “Verano 2026” en la Panamericana Sur, una estrategia integral para garantizar la seguridad y fluidez del tránsito en una de las rutas más concurridas del país durante las celebraciones de Año Nuevo y la temporada de verano. Este operativo responde al aumento significativo de vehículos que conectan la capital con los balnearios del sur de Lima.

La iniciativa contempla medidas especiales de circulación, entre ellas el cambio de sentido de la vía los domingos de enero a marzo de 2026, así como los días 1 de enero y 5 de abril, entre las 4 p.m. y las 8 p.m., con el objetivo de facilitar el retorno de los veraneantes y reducir la congestión vehicular en horas punta.

Para fortalecer la respuesta ante emergencias viales, el plan incluye el despliegue de patrullas, grúas, ambulancias, motocicletas y drones, así como un equipo de 60 inspectores de transporte que trabajarán en coordinación con la Policía de Carreteras en los puntos críticos de mayor riesgo.

Panamericana Sur con tránsito fluido. (Foto Andina)

Además, las autoridades habilitarán una Central de Emergencias disponible 24/7 para atender auxilios mecánicos, accidentes y otras incidencias en la vía. Esta central busca mejorar la atención inmediata ante cualquier eventualidad y se suma a la colaboración de la Policía Nacional, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y el Cuerpo de Bomberos, que reforzarán su presencia en los accesos a las playas del sur de Lima.

El general Manuel Vidarte, jefe de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional, destacó la instalación de treinta puntos de control fijos, la circulación de 50 patrulleros y la vigilancia de 30 motociclistas a lo largo de la ruta, con supervisión adicional en puentes peatonales y vías alternas como la Panamericana Antigua.

El alcalde Renzo Reggiardo también recordó que, tras la salida de la concesionaria Rutas de Lima a inicios de diciembre, no se cobrará peaje en la Panamericana Sur durante esta temporada, cumpliendo una prohibición judicial vigente, y aseguró que la municipalidad cuenta con los fondos necesarios para el mantenimiento y la gestión de la vía.

Con estas acciones, el Plan Verano 2026 busca reducir los siniestros viales, agilizar el tránsito y garantizar una mayor protección para los conductores y pasajeros que transitan por la Panamericana Sur en los meses de mayor demanda.