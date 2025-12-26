Más de 100 incendios entre el 24 y 25 de diciembre: ¿dónde ocurrieron y qué se espera para el 31?

Entre las tardes del 24 y el 25 de diciembre el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atendió más de 100 incendios, la mayoría de ellos en Lima, según la plataforma de emergencias de la institución disponible en línea.

Entre los siniestros resaltó especialmente el desatado durante la madrugada del jueves en una fábrica de plásticos ubicada en la cuadra 5 de calle Los Amancaes, en San Juan de Lurigancho. Al cierre de este artículo el incendio seguía activo luego de más de 15 horas y había movilizado a más de 60 bomberos de 18 unidades distintas.

Minutos después de las 3 de la tarde del jueves, además, se desató una emergencia en un edificio ubicado en la cuadra 11 de la avenida Francisco Pizarro, en el Rímac. La emergencia movilizó a unas 15 unidades de bomberos que evitaban la propagación de las llamas, especialmente porque a pocos metros se ubicaba un grifo.

Un incendio de importantes proporciones se registró en la tarde del jueves 25 de diciembre en un edificio ubicado en la cuadra 11 de la avenida Francisco Pizarro, en el distrito limeño del Rímac (Foto: Cesar Bueno)

Imágenes registradas por Canal N mostraron a vecinos intentando llegar al inmueble para salvaguardar sus pertenencias, por lo que se requirió de presencia policial para evitar el paso. Al cierre de este informe no se habían reportado heridos ni víctimas mortales a causa de esta emergencia.

#EnVivo Incendio en el Rimac: Vecinos intentan rescatar sus pertenencias, mientras la Policía impide el ingreso por seguridad.

Otras emergencias eran atendidas en paralelo en viviendas de Villa María del Triunfo, Los Olivos, San Martín de Porres, entre otros distritos. “Lamentablemente nos falta mucho que aprender en cuanto a prevención. Si bien es cierto que durante el año se hacen muchas campañas, y estas se acentúan antes de Navidad, como en Mesa Redonda donde contamos con una estación itinerante, aún seguimos viendo zonas tugurizadas o de difícil acceso y con poca cantidad de agua”, comenta a El Comercio el jefe de la tercera brigada Lima Centro, Joel Ricalde Zapata.

Durante un recorrido transmitido en vivo el último jueves por el programa Pasa en la Calle de El Comercio, nuestro equipo fue testigo de cómo los ingresos hacia el emporio comercial de Gamarra se encontraban bloqueados por comerciantes informales. En dicha oportunidad, los bomberos aseguraron que esta situación se repite en distintos puntos de la capital dificultando su acceso a las emergencias.

El brigadier, que lideró una de las brigadas que acudieron a la emergencia en San Juan de Lurigancho, explicó que si bien la evaluación total de siniestros se suele realizar a fin de mes, este “es un año con mayor movimiento en estas festividades a comparación del 2024, por ejemplo”.

Ricalde también advierte que esta cifra podría aumentar de cara a las fiestas por Fin de Año si no se toman en cuenta las recomendaciones de los especialistas. “Hay hogares donde se dejan velas encendidas que sumadas al exceso de adornos en un solo ambiente son la combinación perfecta para un incendio. También he visto más fuegos artificiales este año y es importante seguir creando consciencia sobre tener buenas instalaciones eléctricas, que sigan las normas, para evitar las recargas de fuentes de energía que deriven en los famosos cortocircuitos”, señala.

- Más de una emergencia a la vez -

¿Qué sucede cuando se desencadena más de una emergencia al mismo tiempo? El brigadier explicó que hay dos protocolos sumamente importantes para los bomberos.

El primero de ellos es la disponibilidad de voluntarios durante la emergencia. Para fechas especiales, como Navidad, se cuenta con una lista de cuántos efectivos pasarán la medianoche en la estación y cuántos más se integrarán durante la madrugada. “El miércoles, por ejemplo, pasé la medianoche junto a mis cinco bomberos y un piloto. A las 12:40 se sumaron tres efectivos más así que cuando nos dieron la salida para San Juan de Lurigancho éramos 8 bomberos. Esa misma técnica aplican todas las compañías porque recordemos que los efectivos son voluntarios”, detalla Ricalde.

El desastre de San Juan de Lurigancho representó en un código 3 dentro de la escala de hasta 5 niveles que manejan los bomberos, siendo el quinto el más grave y reservado para casos de catástrofes.

Esta escala, precisamente, es el pilar del segundo protocolo de atención de emergencias. “A un código 3 acude entre el 60% y 70% de las compañías (del departamento), mientras el jefe y el vicecomandante departamental se encargan de que el resto de distritos no queden descubiertos”, explica.

Para entender mejor este último punto el jefe de bomberos utiliza un ejemplo práctico. “Pensemos en Breña, Pueblo Libre y Jesús María. Para un incendio como el de San Juan de Lurigancho no me puedo llevar a las tres compañías porque generaría un gran vacío en esa zona; entonces, envío a las dos de los extremos, Breña y Jesús María en este caso, y dejo a la de Pueblo Libre para cubrir estos sectores de una posible nueva emergencia”, señala.

En caso de que el siniestro aumente o se prolongue por días, agrega el bombero, las compañías se seguirían sumando y sus lugares pasarían a ser cubiertos por las departamentales más cercanas. “En este caso podría ser la del Callao, por ejemplo. Esa es la metodología que utilizamos para poder cubrir uno o más incendios grandes al mismo tiempo sin descuidar otras emergencias como fugas de gases, atropellos, entre otros”, precisa Ricalde.