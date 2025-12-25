El Ministerio de Salud (Minsa) informó que atendió a la primera persona afectada por inhalación de humo tras el incendio registrado este jueves 25 de diciembre en una fábrica de plástico ubicada en la cuadra 11 de la avenida Francisco Pizarro, en el distrito del Rímac.

A través de su cuenta oficial en X, el Minsa señaló que, de manera inmediata, desplegó tres ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), con profesionales de la salud, para brindar atención médica ante posibles daños a la salud.

Indicó que, hasta el momento, los especialistas atendieron a una persona por inhalación de humo. Además, precisó que otras ambulancias permanecen en alerta desde el inicio de la emergencia para garantizar una respuesta oportuna.

🔴 #Ahora | Ante el incendio en una fábrica de plástico ubicada en la cuadra 11 de la av. Francisco Pizarro, en el #Rímac, de manera inmediata, el Minsa, a través del @SamuPeruMinsa, desplegó tres ambulancias con profesionales de la salud para brindar atención médica ante… pic.twitter.com/yMLcxBnaM2 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) December 25, 2025

El siniestro fue reportado a las 3:16 p.m. y movilizó a al menos 35 unidades del Cuerpo General de Bomberos, entre autobombas, cisternas y ambulancias. El fuego se propagó a inmuebles ubicados detrás del edificio afectado, lo que obligó a intensificar las labores de control y extinción.

Imágenes difundidas por Canal N muestran que el inmueble siniestrado se encuentra a pocos metros de un grifo, situación que generó preocupación entre los vecinos de la zona.

Una residente indicó que el incendio se habría originado en un ambiente que funcionaba como almacén de material sintético.

Por su parte, Sedapal informó que incrementó la presión del servicio de agua y que un equipo técnico habilitó los hidrantes del sector. Asimismo, detalló que tres camiones cisterna de la entidad abastecen de agua al Cuerpo de Bomberos, con el fin de asegurar un caudal estable durante las labores de emergencia.