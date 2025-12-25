El Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) eligió a Vicente Paul Espinoza Santillán como nuevo superintendente de la institución, conforme a lo establecido en la Ley Universitaria y sus modificatorias.
La elección se realizó el miércoles 24 de diciembre y, de acuerdo con la entidad, esa decisión “asegura la continuidad de la gestión institucional y el normal desarrollo de las funciones que le corresponden en el marco del sistema universitario”.
Espinoza Santillán asume también la presidencia del Consejo Directivo, el órgano de mayor jerarquía de la institución, responsable de la conducción estratégica y la adopción de decisiones orientadas a fortalecer el servicio educativo superior universitario.
El nuevo superintendente de la Sunedu es doctor en Derecho, maestro en Gobernabilidad y Desarrollo Organizacional y abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
Además, cuenta con una especialización en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, y se ha desempeñado como presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú.
