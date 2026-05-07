Resumen

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Los carnés se emiten en un periodo máximo de seis días hábiles, contabilizados desde que la universidad registra el pago correspondiente en el Sistema de Información Universitaria (SIU). Foto: Sunedu/composición GEC
Los carnés se emiten en un periodo máximo de seis días hábiles, contabilizados desde que la universidad registra el pago correspondiente en el Sistema de Información Universitaria (SIU). Foto: Sunedu/composición GEC
Por Redacción EC

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) anunció que el diseño oficial del carné universitario de este año destacará la figura del papa León XIV, quien este 8 de mayo conmemora su primer aniversario como máxima autoridad de la Iglesia católica.

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