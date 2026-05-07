La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) anunció que el diseño oficial del carné universitario de este año destacará la figura del papa León XIV, quien este 8 de mayo conmemora su primer aniversario como máxima autoridad de la Iglesia católica.

“Presentamos el #CarnéUniversitario 2026: un documento que celebra al papa León XIV y a su historia de servicio a la juventud. Tu universidad ya puede solicitar la emisión del documento ante la Sunedu”, informó la entidad a través de sus canales oficiales.

La elección de Robert Francis Prevost como el nuevo papa de la Iglesia católica, nombrado como León XIV, tiene un significado especial para el Perú. De origen estadounidense, el santo padre llegó a Chulucanas (Piura) en 1985.para realizar sus labor de misionero.

Durante su permanencia en el país, su trayectoria se consolidó al ser nombrado como obispo de Chiclayo, en 2015, cargo que desempeñó durante los siguiente 8 años.

Posteriormente, tras una destacada labor como cardenal y prefecto en el Vaticano, fue elegido sucesor de Pedro, el 8 de mayo de 2025, tras el deceso del papa Francisco, convirtiéndose en una figura de gran arraigo para la comunidad católica nacional.

¿Hasta qué hora se puede utilizar el carné universitario para acceder al medio pasaje? | Foto: Andina

¿Cómo se tramita carné universitario?

Sunedu comunicó que es “responsabilidad exclusiva de las universidades realizar el trámite de solicitud de carnés”. En ese sentido, recomendó a los estudiantes a acudir a sus respectivas universidades para requerir que se gestione la emisión del documento.

También, precisó que los carnés se emiten en un periodo máximo de seis días hábiles, contabilizados desde que la universidad registra el pago correspondiente en el Sistema de Información Universitaria (SIU).

El proceso de expedición inició el último 20 de abril de 2026 y se mantiene operativo para todas las casas de estudio que cumplan con los requisitos de ley.

Funciones de la casa de estudios:

Registrar a sus estudiantes matriculados en el Módulo académico del SIU.

Subir las fotografías de los estudiantes al Módulo de Emisión y Expedición. Es indispensable que estas imágenes cumplan rigurosamente con las especificaciones técnicas establecidas por la Sunedu.

Registrar en el SIU, la(s) solicitud(es) de carnés universitarios para alumnos matriculados en un periodo académico vigente.

Registrar el pago de la(s) solicitud(es) en el SIU. (S/17.70 por carné)

Recoger los carnés universitarios emitidos, en las instalaciones de la Sunedu.

Distribuir oportunamente los carnés universitarios a sus estudiantes.