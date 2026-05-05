Más de 9 millones de madres serán homenajeadas en el Perú este segundo domingo de mayo, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en una fecha que moviliza a miles de familias en Lima y convierte a la ciudad en escenario de una de las jornadas de mayor afluencia en restaurantes y espacios de reunión.

Este comportamiento se sostiene en la magnitud del ecosistema gastronómico del país, donde cada día se crean en promedio 56 empresas vinculadas a servicios de comida y bebida, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), lo que refleja la capacidad de respuesta de un sector que se intensifica en fechas de alta demanda como el Día de la Madre, cuando las reservas suelen agotarse con varios días de anticipación y los principales locales operan al límite de su capacidad.

En ese contexto, la ciudad sumará este año una propuesta que apunta a concentrar la celebración: el denominado “Buffet más Grande de Lima”, que reunirá diversas alternativas gastronómicas en un solo espacio.

La iniciativa se desarrollará en Miraflores y reunirá en un mismo ambiente distintos conceptos culinarios, permitiendo a los comensales desplazarse entre estaciones sin necesidad de realizar pedidos individuales. La propuesta integra una parrilla con carnes y mariscos, una oferta de cocina internacional y alternativas de inspiración criolla, en un formato que prioriza la libre elección. Entre las opciones se incluyen estaciones de ceviches preparados al momento, así como pizzas al horno de leña, pastas y platos tradicionales. También se contemplan estaciones de postres, música en vivo y más.

“En el Día de la Madre, la mesa no es solo donde se come. Es donde la familia se vuelve a encontrar. Hay historias que se repiten, otras que se cuentan por primera vez y momentos que simplemente pasan ahí. Pensamos esta experiencia para acompañar eso”, comenta Aldo Vargas, Chef Ejecutivo del Hotel Real InterContinental Lima Miraflores.

En Lima, esta fecha se mantiene como una de las de mayor actividad en torno a encuentros familiares y salidas a espacios gastronómicos. En ese contexto, más del 60% de peruanos opta por celebrar fuera de casa, según estimaciones del sector, lo que explica una demanda que tiende a concentrarse en horarios y zonas específicas.

El Buffet más Grande de Lima, se desarrollará el domingo 10 de mayo, entre las 12:00 p.m. y las 4:00 p.m. y reunirá a los restaurantes Circo, Nina y Factory Steak & Lobster, en un formato que busca atender a un público demandante en esta fecha. Más detalles en The Place To Be .