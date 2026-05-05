Resumen

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La iniciativa se desarrollará en el Hotel Real InterContinental Lima Miraflores y reunirá en un mismo ambiente distintos conceptos culinarios.
La iniciativa se desarrollará en el Hotel Real InterContinental Lima Miraflores y reunirá en un mismo ambiente distintos conceptos culinarios.
Por Redacción EC

Más de 9 millones de madres serán homenajeadas en el Perú este segundo domingo de mayo, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en una fecha que moviliza a miles de familias en Lima y convierte a la ciudad en escenario de una de las jornadas de mayor afluencia en restaurantes y espacios de reunión.

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